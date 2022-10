La oposición de Alcoy en su conjunto ha afeado este viernes al equipo de gobierno el "estancamiento" en el que, a juicio de los diferentes grupos, está anclada la ciudad, al mismo tiempo que el PSOE ha rechazado que esa parálisis exista y ha sacado pecho de la gestión realizada durante los últimos tres años. El alcalde, Toni Francés, y el portavoz de los socialistas, Jordi Martínez, han puesto de relieve los proyectos que hay en marcha, especialmente el parque tecnológico de Rodes, y han destacado el papel de entidades como la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto Tecnológico del Textil (AITEX) como polos de talento y conocimiento cuyo efecto revierte sobre la ciudad.

Ha sido durante la segunda y última sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en la que han intervenido los grupos políticos con representación del Ayuntamiento y que, tal y como han señalado incluso algunos de los intervinientes, ha hecho poco honor a su denominación de debate. Más bien, como si de una sesión plenaria monográfica se tratara, han ido tomando la palabra de forma sucesiva los portavoces de las distintas formaciones y el concejal no adscrito, por orden de menor a mayor representación y por un tiempo proporcional a su presencia en la corporación, para finalmente hacerlo el alcalde. Una cadena de monólogos que ha durado dos horas y media y que por algunos momentos se ha hecho tediosa, y de la que se ha sacado muy poco que no se supiera ya, ni siquiera durante el segundo turno de palabra, que en teoría servía para replicar al primer edil.

Francés ha destacado que "en la última década Alcoy ha mejorado en todos y cada uno de los aspectos", y que "queremos seguir por ese camino". Ha defendido que los gobiernos que ha encabezado "han buscado el diálogo y el acuerdo", y que eso se ha traducido en que cada año ha venido aprobando los presupuestos municipales en tiempo y forma. Sin embargo, previamente los partidos de la oposición le han echado en cara cuestiones como la pérdida de población que viene lastrando a la ciudad desde hace ya décadas, o aspectos concretos como la falta de suelo industrial. En este sentido, las críticas más duras han venido por parte del PP y Compromís, que han asegurado que cada día son más los alcoyanos que se van a trabajar a otros lugares que a la inversa.

Otro tema muy comentado por los distintos grupos ha sido el de la peatonalización del centro, censurada por casi todos los grupos salvo por Podem, apoyo habitual de los socialistas en propuestas clave, quien sin embargo ha pedido "más canales de participación" de la ciudadanía, y por Guanyar, que sí ha criticado que el PSOE "no tiene una estrategia de ciudad". El PP, por su parte, ha asegurado que "desde la peatonalización, el comercio del centro ha sufrido un derrumbe", extremo que ha desmentido el portavoz de los socialistas.

Quique Ruiz: "Me han puesto fecha de caducidad"

Uno de los escasos momentos en los que el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Alcoy se ha salido del guion ha sido al inicio de la primera intervención del portavoz del PP, Quique Ruiz, quien ha manifestado que iba a realizar sus argumentos sin mirada electoralista alguna, dado que no repetirá como candidato en 2023. "Los responsables de mi partido han decidido, sin dar más explicaciones, ponerme fecha de caducidad". El concejal ha dicho que "ha sido un placer trabajar por esta ciudad, y lo será, porque los ciudadanos, a diferencia de los responsables de mi partido, no me han retirado la confianza". Ruiz volvía así a expresar su malestar por su defenestración como alcaldable, y su deseo de agotar el mandato hasta 2023.