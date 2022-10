El alcalde de Almudaina, José Luis Seguí, ha sido nombrado oficialmente este sábado Hijo Predilecto de la Provincia de Alicante por la Diputación, en reconocimiento a los 50 años que lleva ejerciendo este cargo. El acto institucional se ha realizado en la misma localidad de la comarca de El Comtat de poco más de 100 habitantes, con asistencia del presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, así como de la vicepresidenta Ana Serna y por los diputados provinciales Javier Sendra, Javier Gutiérrez, María Gómez, Miguel Ángel Sánchez, Juan de Dios Navarro y Juan Bautista Roselló. Por su parte, el primer edil ha estado arropado por familiares y amigos, junto con vecinos y otras personas vinculadas al municipio.

Seguí fue nombrado alcalde de Almudaina en 1972, y las urnas le refrendaron el cargo en las primeras elecciones municipales democráticas celebradas en 1979. Posteriormente ha ido ganando todas las convocatorias electorales que se han ido realizando, hasta sumar un total de 11. Mazón ha destacado el "hito" de Seguí al llevar medio siglo al frente del Consistorio, convirtiéndose en el alcalde más veterano de España. Además, ha resaltado "su dedicación y gestión durante todos estos años en los que ha seguido contando con la confianza reiterada de los habitantes del municipio por su cercanía, trato directo y buen hacer".

La jornada se ha iniciado con una misa de campaña en la Ermita del Santísimo Cristo del Socorro, tras la cual, Mazón y Seguí, junto al resto de la comitiva, se han desplazado a la calle L'Era para visitar las obras recientemente ejecutadas por la institución provincial, las cuales han consistido en la instalación de una gran arboleda, mobiliario urbano y juegos infantiles. A continuación, y tras recorrer diversas calles de la localidad hasta la plaza de la Iglesia, un trayecto amenizado por la agrupación musical El Deliri de Gorga, se ha desarrollado el acto protocolario de reconocimiento y la imposición, por parte del presidente de la Diputación, de la medalla como Hijo Predilecto de la Provincia al alcalde.

Durante su discurso, Mazón ha querido dar las gracias "a un gran amigo, un gran alcalde, un gran político y una persona que hoy nos demuestra a todos la importancia del servicio público, la referencia de la vocación política". El presidente de la Diputación ha manifestado que "es un orgullo y una necesidad que esta sociedad tenga buenos políticos y políticas, gente que renuncia a algunos sueños personales o privados y a tiempo con amigos y familia por el bien común". Y en sentido, ha alabado a "un alcalde y un equipo que se levanta por las mañanas para dejarse la piel por una Almudaina nueva". "Ese tiempo que le has quitado a tantas cosas se lo has dado a todo un pueblo", ha apostillado.

El líder de la institución provincial ha señalado que ser Hijo Predilecto de la Provincia de Alicante es un orgullo del que Seguí ha "acreditado y demostrado ser más que merecedor". "Así es como hacemos provincia, como hacemos comarca, y como hacemos pueblo", ha remarcado Mazón. El presidente ha recordado también que, hace 15 años, siendo diputado provincial de Obras, una de las primeras citas que tuvo fue con el alcalde de Almudaina, quien "decía que tenía mucha urgencia en hablar conmigo, para que interviniéramos en la Torre" de época islámica que es símbolo del municipio y que entonces se encontraba en mal estado. Restaurada en 2009, "más de 20.000 personas han pasado desde entonces" por ella, ha dicho.

El primer edil homenajeado ha agradecido la entrega de la medalla y ha puntualizado que esta distinción "no es para mí, es para el pueblo de Almudaina, que se merece esto y mucho más". Seguí ha recordado que "siempre he estado pendiente de mi pueblo y nunca por interés propio". El alcalde se ha definido como "un poco incansable", y que "por mi pueblo solo haré que pedir, mientras la Diputación me dé". Y también, ha recalcado, "volvería a hacer el 95% de lo que he hecho" a lo largo de este medio siglo al frente del Ayuntamiento.

En un ambiente distendido, familiar y festivo, en el que se han congregado más de 200 personas, el alcalde ha mostrado su agradecimiento al equipo de personas, concejales y técnicos que durante estos años le han apoyado y ayudado a desarrollar su labor. Entre los que han acompañado a Seguí en esta jornada se encontraba también el alcalde de l'Alqueria d'Asnar, Jaume Pascual, quien también se mantiene en el cargo desde que ganó las primeras elecciones municipales democráticas en 1979. La Diputación le nombró también Hijo Predilecto de la Provincia de Alicante en el mismo pleno extraordinario en el que otorgó la distinción al primer edil de Almudaina, el pasado julio. Ambos alcaldes, cuyos pueblos están muy próximos entre sí, mantienen además una estrecha relación personal.