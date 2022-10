El candidato del Partido Popular a las elecciones municipales de Alcoy de 2023, Carlos Pastor, ha mantenido una reunión de trabajo con el grupo municipal del PP con el objetivo de valorar y poner en valor el trabajo realizado por la oposición y, al mismo tiempo, coordinar una estrategia común y única de cara a las próximas elecciones de mayo.

Asimismo, Pastor tiene claro que “si la estructura del partido, el grupo municipal y el candidato vamos de la mano la sociedad alcoyana nos percibirá como una alternativa seria y fiable para sacar a la ciudad del lamentable estado en que se encuentra nuestra ciudad” y ha remarcado que “solo así seremos imparables”.

Carlos Pastor se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo que el grupo municipal del PP está desarrollando en el ayuntamiento. En este sentido, Pastor ha comentado “en el PP tenemos la suerte de contar con la oposición más activa y productiva del Ayuntamiento. No vamos a bajar la guardia y vamos a explicarles a los alcoyanos por qué Alcoy merece algo mejor”.

Por ello, el candidato popular apunta a que el trabajo de oposición tenga continuidad en el tiempo. Para ello, Pastor ha indicado que habrá un contacto permanente y constante entre el candidato y los concejales para planificar una acción de trabajo conjunta.

Conseguir el voto de centro-derecha

Hace unos días Pastor anunciaba que el objetivo inicial y uno de los ejes de su línea de trabajo pasa por "unir" en torno a los populares el voto de centro-derecha para "conformar una alternativa real, coherente y seria para sacar la ciudad adelante". Así lo ha afirmado en un comunicado, en las que son las primeras declaraciones públicas del aspirante tras conocerse su designación a finales de septiembre. Según Pastor, esta fragmentación del voto conservador, "tal y como ha ocurrido en anteriores citas electorales, solo beneficia al PSOE".

En esta línea, Pastor apuntaba que "esta reflexión debemos tenerla clara quienes pensamos que Alcoy necesita con urgencia enderezar el rumbo", a la vez que afirma que "16 años de Toni Francés se convertirían en una losa que la ciudad no puede permitirse". El candidato recalca que "me voy a dejar la piel para que el PP sea la casa de todos", ya que "estamos obligados por responsabilidad y compromiso con Alcoy a ofrecer una opción electoral que aglutine en torno al PP todo el voto de la moderación". Según dice, "no podemos defraudar a ese amplio espectro de la sociedad alcoyana que pide un cambio de ciclo con urgencia".