¿Qué supone para usted que le hayan escogido para diseñar el cartel de las próximas Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy?

Es una responsabilidad muy grande, en el estudio somos seguidores del cartel de fiestas. Además de la responsabilidad es un honor poder representar a Alcoy en las Fiestas de Moros y Cristianos. Creo que lo mas importante de un encargo como este es disfrutarlo y que quede algo para la memoria de Alcoy.

Los últimos años han sido pintores los que han realizado el cartel de las Fiestas de Moros y Cristianos, que este año sea un fotógrafo como lo es usted, ¿puede darle una nueva dimensión?

Es lo que vamos a intentar. Hacer algo novedoso y dotar al arte de la fotografía de lo que es y también intentar igualarlo al de la pintura, ya que la fotografía también puede ser un arte.

¿Por qué cree que le han escogido?

Tendría que preguntárselo a la concejala de Fiestas, Carolina Ortiz, que ha sido quien me ha dado la noticia. Me ha dicho que habían confiado en mi y que la disciplina de la fotografía también se merecía estar en un cartel como el de las fiestas de Alcoy. Es un encargo que se hace anualmente a una persona relacionada con el mundo del arte. Aparte del trabajo como fotógrafo en fotografía social, acabo de presentar un proyecto llamado 'La Veu d’un Poble' bastante importante para mi y para lo que es la localidad de Alcoy. También participo en algunos premios como Art Nostre, un evento que gané la última edición en la que se presentaron distintas personas del mundo del arte, pintura y escultura.

¿Puede contar algo más de la muestra urbana ‘La Veu d’un Poble’?

Son una serie de retratos de diferentes personas de Alcoy que irán distribuidos por distintos puntos de la ciudad y habrá un código QR a través del cual se accede a un vídeo donde la persona de la foto te cuenta su historia. Espero que entre esta semana y la que viene ya podamos disfrutar de la exposición.

Diseñar el cartel de fiestas, ¿es el reto más importante que le han propuesto a lo largo de su carrera profesional?

En realidad lo más importante es lo que hago a diario, que confíen en mi las personas para una parte importante de su vida para mi es lo mejor. Quizá esto sea un reconocimiento a la labor que he desempeñado durante años. Es una enorme alegría que te encarguen este tipo de trabajos.

¿Qué querrá transmitir a través del cartel?

Provocar sentimientos y emociones. El concepto básico de nuestro trabajo es pasar de una simple imagen a algo que transcienda en el tiempo involucrando los sentimientos y emociones de las personas.

¿Qué está a la vanguardia ahora mismo?

Aquí en Alcoy el concepto son las Fiestas de Moros y Cristianos, pero cada autor ha cumplido siempre su estilo. Intentare hacer lo mismo, mantener mi estilo.

¿Nos puede dar alguna pista del diseño del cartel?

-Se ríe- La única pista que puedo dar es que será una foto. Hay muchas ideas en la cabeza y propuestas. Partimos desde un concepto y a partir de ahí a desarrollar.

El día 1 de abril es cuando se da a conocer, ¿Cuándo empezará a trabajar en él?

Desde ya hemos empezado a trabajar. La fábrica de ideas ya se ha puesto en marcha. Lo primero es desarrollar la idea general, concepto y a partir de ahí irán surgiendo diferentes cosas.

¿Qué significan para usted las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy?

He estado muchos años trabajando como fotógrafo de fiestas y este ultimo año he decidido vivirlas desde dentro. Mi familia las disfruta en la filà de asturianos, son festeros y me he unido a ellos. Vivirlas desde dentro es una pasada, disfrutas las emociones desde otro punto de vista. Siempre me he dedicado a trabajar para cargos festeros. Me contrataban los capitanes y estaba todo el año trabajando para esa capitanía haciendo fotos en la presentación de trajes y haciéndoles un seguimiento todos los días de fiestas intentando contar todo lo que sucedía y siguiendo el estilo que tenemos aquí en el estudio, que es contar las historias con los sentimientos que nacen esos días.

¿Cuánto tiempo lleva en la fotografía?

En mayo hizo 12 años que abrimos el estudio. También nos dedicamos a campañas publicitarias, intentamos que sea un estudio interdisciplinar en el que colabora conmigo un equipo que vamos todos a una.

Durante la entrevista habla en plural varias veces...

En el estudio somos un equipo, todas las ideas se consensúan. A parte de eso mi mujer es parte de la idea del equipo creativo que a parte de estar en el proyecto de 'La Veu d'un Poble', que ha sido uno conjunto espero que en el cartel también esté.