Los asistentes a la Fira de Tots Sants de Cocentaina podrán reservar previamente una plaza de aparcamiento en cuatro zonas próximas al recorrido donde se realizará el evento, para así asegurarse que pueden estacionar su vehículo sin problemas. Según explican fuentes de la organización, se ha desarrollado una plataforma, a través de la página www.parkings.firadecocentaina.org, en la que se puede obtener un ticket para toda una jornada completa de feria, de 9.00 horas hasta la medianoche, con un precio de 5 euros. Eso sí, bajo la condición de que el vehículo no salga del parking, dado que en ese caso será obligatorio obtener un nuevo ticket para volver a entrar.

Este sistema funcionará en los aparcamientos de la subida a Sant Cristòfol, Riera-Beniassent, la calle l'Orxa y el Polideportivo, sumando en total unas 1.200 plazas. No obstante, a estas cuatro zonas de estacionamiento con reserva previa se suman otras nueve, ya habituales y señalizadas, donde se podrán dejar los vehículos de forma libre y sin coste, siempre que haya plazas disponibles. En total habrá unos 30.000 espacios de estacionamiento. Como estas zonas de parking libre se encuentran más alejadas del recinto de la Fira, habrá autobuses lanzadera desde cada uno de estos puntos hasta el centro urbano de Cocentaina. Una de cada 40 plazas estará reservada para vehículos donde viajen personas con movilidad reducida, tal y como marca la normativa.

La concejal de Fira, Eugenia Miguel, destaca que "este sistema permite que aquellas personas que ya tengan previsto venir puedan asegurarse una plaza de aparcamiento, en lugar de tener que buscarla. Además, nos permite a la organización tener una previsión estimada de visitantes". La edil hace también hincapié en que este año de ha ampliado la zona de estacionamiento de Riera-Beniassent, "para ampliar la capacidad total de las plazas ofertadas y así garantizar un mayor número de aparcamientos previa reserva". La responsable justifica, asimismo, que se cobre la tarifa de 5 euros por estacionar en esas zonas específicas, algo que el año pasado, cuando ya se puso en marcha el sistema de reserva de plazas, no se hizo. Miguel señala que, en 2021, "al ser gratuito muchos visitantes hacían la reserva y luego no acudían", por lo que que había espacios libres "pero no se podían ocupar porque en la plataforma salían como reservados".

Te puede interesar: Alcoy La Fira de Tots Sants de Cocentaina vuelve al formato original y se celebrará en un solo fin de semana

La edil confía en que este pago de 5 euros contribuya a que "el proceso de reserva sea más efectivo y realmente lo haga quien vaya a visitar la Fira". Miguel insiste, en este sentido, en que "se trabaja para mejorar los servicios y, sobre todo. para que resulten eficaces". La 676 edición de la Fira de Tots Sants de Cocentaina se inaugurará el sábado 29 de octubre y podrá visitarse durante cuatro días, hasta el martes 1 de noviembre. Tras las atípicas dos ediciones anteriores a causa de la pandemia de coronavirus, este año se vuelve al formato tradicional del día de Todos los Santos y el fin de semana más cercano. El empresario textil Rafael Pascual será el encargado de leer en esta ocasión el Privilegi que el rey Pere el Cerimoniós concedió en 1346 a la villa de Cocentaina para la realización de la feria, mientras que el cartel anunciador ha corrido a cargo este año del artista Cesc Roca.