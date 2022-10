El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado de manera definitiva este viernes en un pleno extraordinario la nueva red de autobuses urbanos con los votos favorables del equipo de gobierno socialista y de todas las formaciones de derecha de la corporación, así como del concejal no adscrito. PP, Ciudadanos, Vox y el edil Marcos Martínez, que en su día abandonó la disciplina del partido naranja, han mostrado su apoyo a la propuesta, mientras que Compromís, Podem y Guanyar Alcoi han votado en contra. Una extraña combinación de fuerzas que, sin embargo, no es la primera vez que se produce en este asunto concreto.

El resultado de la votación de este viernes es exactamente el mismo que cuando se produjo la aprobación inicial del proyecto, el pasado mes de julio. Aquello permitió pasar a exposición pública la propuesta de la nueva red de transporte urbano, que en este tiempo no ha recibido ninguna alegación, tal y como ha explicado al inicio de la sesión el concejal de Movilidad, Jordi Martínez. La única diferencia con ese documento es un informe de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad con varias peticiones de mejora, como que en las paradas donde coincidan las rutas urbanas con las interurbanas se incluya información de ambas redes, o que se incorporen vehículos con cero emisiones de dióxido de carbono.

Esto último obligará, como ha recordado Martínez, a la compra de tres nuevos autobuses. Por lo demás, quedan ya definitivamente confirmadas las modificaciones en la red de transporte ya anunciadas en los últimos meses, como la prolongación de las líneas 1 y 2 hasta el entorno del colegio La Salle y el instituto Andreu Sempere, respectivamente, o las nuevas líneas 45 y 54 que los fines de semana conectarán el centro urbano con el cementerio. Tanto el edil no adscrito como el portavoz de Vox y la de Ciudadanos, David Abad y Rosa García, respectivamente, han mostrado su acuerdo con el visto bueno de la Conselleria y su apoyo al proyecto, sin extenderse en sus intervenciones.

También el portavoz del PP, Quique Ruiz, ha ratificado su respaldo a la propuesta, pero manteniendo el habitual tono de reproche al equipo de gobierno. Así, ha criticado que se trata de "un modelo continuista y conservador", y que "se ha perdido una oportunidad" para hacer que el autobús sea de verdad el principal modo de transporte urbano en Alcoy, pero al mismo tiempo ha dicho que "pese a no compartir algunos puntos, es básico" aprobar este proyecto, porque "es necesario mantener los servicios y no mantenerlos en situación de provisionalidad".

Sin embargo, para las formaciones a la izquierda del PSOE no ha habido argumentos que merecieran dar su apoyo al proyecto. El edil de Guanyar Pablo González ha criticado que "no se ha hecho una auditoría de la concesionaria actual", y ha reivindicado una "remunicipalización" del servicio. También ha tachado de "continuista y poco ambicioso" el modelo de la nueva red, en el que "se piensa en el autobús solo como una alternativa para quien no tiene coche". También el concejal de Podem Aarón Ferrándiz ha señalado que "el horizonte es la recuperación de los servicios públicos que están privatizados" y que "hemos perdido la oportunidad de cambiar nuestro modelo de transporte".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, ha tachado el proyecto de "modelo caduco y antiguo", y que "nosotros ya estábamos pidiendo hace ocho años que se cambiaran los autobuses", por lo que la sustitución de tres de ellos "no se puede vender ahora como una victoria". A todas estas críticas, el concejal de Movilidad respondió que "si el servicio fuera de gestión pública, ustedes lo habrían visto bien". Asimismo, recriminó a Compromís que presentara sus propuestas de cambios en las líneas fuera de plazo. Con todo sugirió "a los que votarán en contra, como tienen buenas ideas para aportar en pliego", que las hagan constar, porque "entonces será el momento de ponerlas sobre la mesa".