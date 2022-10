Nicolás Sánchez Linares ya es en toda regla el nuevo Sant Jordiet de los Moros y Cristianos de Alcoy. El pequeño ha tomado el testigo de la Fiesta alcoyana este viernes, al recibir de manos de su predecesor, Fernando Rius Mestre, la bandera que lo acredita como la figura que representa al patrón de la ciudad. La cita ha tenido lugar, como es costumbre, en el centro escolar donde estudia el afortunado, en este caso el colegio La Salle, donde cursa 2º de Primaria. Se trata de una ceremonia protocolaria, pero también de un encuentro festivo, que abre los actos centrales del Mig Any de las Fiestas alcoyanas y que, por las circunstancias de la pandemia, no se celebraba desde 2019. Y una ocasión especial para el colegio, puesto que desde 2008 no ocupaba el cargo de Sant Jordiet uno de sus alumnos.

El joven representante festero ha llegado al escenario acompañado de su antecesor, antes de que le brindara la bandera, y de una pequeña comitiva de cinco alumnos que, vestidos con trajes festeros, simbolizaban los cargos principales de los Moros y Cristianos. Después ha hecho entrada toda la clase de 2º de Primaria, dándose inicio al acto propiamente dicho. La ocasión ha servido para entregar los premios de poesía y dibujo sobre las Fiestas convocados por el colegio. El primero de ellos ha recaído en Yaidel Gisbert, de 3º de Primaria, mientras que en la segunda categoría se han dado tres galardones, a Amelia Molina, Noa Bravo y Jimena Carbonell, de 6º y 2º de Primaria e Infantil de 5 años, respectivamente. Otros dos alumnos han tenido también su protagonismo: Noor Carchano, de 2º de Bachillerato, como presentadora del acto, y Albert Reig, como director del himno festero. Tras la entrega de la bandera de Sant Jordiet, el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, ha destacado "la responsabilidad y el honor" que implica este cargo, pero ha querido transmitir tranquilidad a Nicolás Sánchez al animarlo a disfrutar de este "momento único" y a que no tenga "ningún miedo", porque "no estarás ni un instante a solas". También el alcalde de Alcoy, Toni Francés, le ha asegurado que "estaremos a tu lado" y se ha mostrado convencido de "la ilusión que tú, tu familia, tu colegio y todo el pueblo de Alcoy tenéis". Asimismo, ha agradecido a Fernando Rius que haya sido "un gran Sant Jordiet", con la excepcionalidad añadida de serlo durante tres años debido al contexto de la crisis sanitaria. El director del colegio La Salle, Marc Segura, también ha intervenido para expresar el orgullo del centro escolar por tener a uno de sus alumnos como la encarnación de "uno de los tres patrones de Alcoy". Sant Jordiet representa "un mensaje de ilusión, de fiesta y de paz", ha destacado. El padre del joven festero, Luis Sánchez, ha celebrado por su parte, con gesto de emoción, la "suerte de estar viviendo un encuentro tan importante" que "supone una fiesta para toda La Salle". El nuevo Sant Jordiet, mientras tanto, visiblemente tímido y un tanto abrumado por tanta expectación y por la presencia de los medios de comunicación, ha transmitido la ilusión que le supone el desempeño de este cargo, y ha asegurado que su momento favorito de las Fiestas es el disparo de las flechas que cada 24 de abril simboliza la intercesión del patrón en la victoria final cristiana.