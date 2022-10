El Ayuntamiento de Alcoy ha recibido 1.657.000 euros de fondos Next Generation de la Unión Europea para la rehabilitación de los edificios que albergarán la futura pinacoteca municipal y el museo de Camilo Sesto, lo que supone el 80% del coste total de la obra. Así lo anunció este miércoles el alcalde de la ciudad, Toni Francés, quien recordó que la puesta en marcha de esta instalación cultural es uno de los proyectos más ambiciosos del equipo de gobierno en materia cultural. El Consistorio aportará el 20% restante del montante, unos 450.000 euros, a través de sus propios recursos. La correspondiente partida, ha dicho, ya se encuentra consignada en los presupuestos municipales.

La pinacoteca ocupará una parte del antiguo asilo de ancianos de la calle El Camí, en concreto los actuales número 38 y 40, aunque se dejará un único acceso por este último portal. Se trata de un ala del inmueble que actualmente está en desuso, salvo una parte de las dependencias a las que se accede por el portal número 40 y que pertenecen a la concejalía de Servicios Sociales. Además, y como viene publicando este periódico en las últimas semanas, forman parte del antiguo complejo sociosanitario los números 42 y 44 de la calle; en este último han comenzado, hace escasos días, las obras del museo de Camilo Sesto. Por su parte, el número 42 lo ocupa la sala de exposiciones La Capella, que mantendrá su uso actual.

De esta forma, Francés hizo énfasis en que se creará un gran complejo cultural, con tres propuestas distintas entre sí pero complementarias, a la par que anexas. El primer edil incidió en que gracias a estos fondos europeos se podrá rehabilitar el conjunto del edificio del antiguo asilo, dividido en la actualidad en las mencionadas tres dependencias, y que data del año 1880. El alcalde se felicitó sobre todo de poder acondicionar el ala conformada por los números 38 y 40, ya que "llevaba décadas en desuso y deteriorándose". También aseguró que la pinacoteca y el museo de Camilo Sesto son "dos proyectos en los que estamos muy ilusionados", con los que también se espera dar un impulso a la Zona Alta, el barrio donde se ubica. El antiguo asilo marca, en cierta medida, el punto de unión entre el centro histórico y desarrollos urbanísticos surgidos a partir de mediados del siglo XX.

De los aproximadamente 2,1 millones de euros que cuesta el proyecto, cerca de 1,1 son para la pinacoteca, que el alcalde espera que se convierta en "un gran espacio para poder acoger la historia de la pintura alcoyana". Señaló que algunos autores son "referentes en toda España", pero que hasta ahora "no contábamos con un espacio donde mostrarla". Francés no citó a ningún autor en particular, pero basta con, por ejemplo, señalar los nombres de Antonio Gisbert (1834-1901), Lorenzo Casanova (1844-1900) y Fernando Cabrera (1866-1937) como grandes figuras de la pintura española de finales del siglo XIX e inicios del XX. Este espacio, insistió el alcalde, era "una deuda" con los pintores alcoyanos.

Un millar de cuadros

El concejal de Cultura, Raül Llopis, añadió a este periódico que el fondo pictórico alcoyano está compuesto por alrededor de un millar de obras, y que aún se espera ampliarlo más en un futuro cercano, no solo a través de posibles compras o donaciones sino también por cesiones o depósitos. No todos los cuadros deben ser necesariamente expuestos a la vez en la futura pinacoteca, sino que una posible alternativa es que se queden en depósito y que puedan irse configurando exposiciones con una determinada durabilidad.

Según explicó el alcalde al anunciar la ayuda europea, el proyecto básico para la rehabilitación del edificio donde irá el espacio pictórico ya se encuentra redactado, y en breve se licitará el definitivo. Mientras tanto, la contigua sala La Capella continuará con su programación habitual de exposiciones, y algún otro espectáculo de manera ocasional, tal y como ocurre ya ahora. Por su parte, el número 44 de El Camí, donde irá el museo de Camilo Sesto, ha recibido otro millón de euros para las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio. Estos trabajos, como publicó este periódico, han comenzado hace escasos días. Ambos proyectos "van a reforzar la capitalidad cultural de Alcoy", ha reiterado.

Francés insistió en que, con estos nuevos fondos recibidos, el Ayuntamiento de Alcoy suma ya un total 11,2 millones de euros en ayudas de los Fondos Next Generation de la UE. En esta última convocatoria, incidió, "solo se han aprobado cuatro proyectos en la provincia de Alicante". El primer edil calcula que, teniendo en cuenta otras aportaciones de recursos que se han pedido, es probable que "a finales de año se superen los 20 millones" desde el inicio de la legislatura.