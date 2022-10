Paco Pascual, docente del Colegio San Roque de Alcoy ha entrado en el 'top 10' de los mejores docentes de España de la categoría de Primaria dentro de los Premios Educa Abanca. La lista de los diez finalistas las publicaron este domingo en la página web y las distintas redes sociales de los premios.

Asimismo, Pascual, licenciado en Educación Física lleva 22 años dando clase en el San Roque de Alcoy. En la actualidad, es tutor de sexto curso de Primaria y también imparte la asignatura de ciencias. Pascual ha asegurado que ha sido una "gran sorpresa" y que no esperaba llegar a estar entre los 10 mejores ya que competía con 1.300 compañeros docentes de distintos puntos de España.

El docente, natural de Cocentaina ya se encuentra entre los diez mejores maestros de Primaria de España, un hito que comparte con tres compañeros de la Comunidad Valenciana, tres de Andalucía, uno de Castilla y León, Canarias y Murcia. La Comunidad es la que más representación tiene en los premios de la categoría de Primaria.

En su caso, Pascual fue presentado a los Premios Abanca por los padres y madres de los alumnos a los que les da clase. No obstante, Pascual contaba a este diario la semana pasada que no era la primera vez que las familias de distintas promociones del San Roque le presentaban a estos premios, sino que esta vez era la tercera: "En las otras dos ocasiones no contesté al correo electrónico con lo que me pedían, porque para poder validar la candidatura tienes que presentar una memoria -que esta vez si he presentado- para poder optar al premio. Al final nunca había llegado hasta el punto donde nos encontramos. Siempre había caído antes", relataba.

De esta forma, Pascual aseguraba que cuando les ha dado la noticia a las familias se han puesto "muy contentas": "Ellos desde el primer momento creyeron en mi, sobre todo los niños se han alegrado mucho. A ver el miércoles cuando vaya a clase qué me dicen", comenta entre risas.

De esta forma, Pascual cree que ha podido entrar en este listado por la publicación de sus tres libros, 'El tresor de Benimassot (2017), 'La plata de Baianes' (2018) y 'Unes festes diferents' (2022) ya que haber escrito alguna lectura era un incentivo que contaba de forma positiva en los premios: "Creo que le habrán dado importancia a los tres libros que he publicado y al juego de mesa 'Bandelerxs'. Los tres libros son una crítica a las nuevas tecnologías que han hecho que los niños hayan dejado de leer. Además, hemos ido a más de 200 pueblos a presentarlos".

El martes 15 de noviembre se publicarán las puntuaciones de los finalistas y ese día se conocerá también la persona que se llevará el título de Mejor Docente de España 2022, en su respectiva categoría. Además, el 4 de marzo de 2023 se hará entrega en Galicia de un galardón en la Gala de los Premios Educa Abanca y que consistirá en un cheque de 1.000 euros, además de una estatuilla y un diploma acreditativo, que también se llevarán los restantes nueve finalistas.