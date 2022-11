Más de 30 años sin solución en la carretera de Les Llacunes de Alcoy

Los vecinos de la partida de Les Llacunes de Alcoy denuncian que la carretera de La Llacuna lleva más de 30 años sin una solución para los agujeros existentes en un tramo que se extiende entre siete y ocho kilómetros.

La vía sale desde el Parque Natural de la Font Roja a la carretera de Banyeres de Mariola y el tramo que se encuentra en mal estado pertenece al término municipal de Alcoy, asegura una de las vecinas: “La carretera que sube a la Font Roja desde el polideportivo es de Diputación y la alquitranan cada tres años o así, pero el otro tramo que va dirección carretera de Banyeres que es del Ayuntamiento de Alcoy no hay manera de que la arreglen”.

Agujeros de más de 10 centímetros que fueron tapados, pero que a día de hoy se encuentran visibles y dificultan la conducción y el tráfico por la calzada: “No queda alquitrán, esa carretera se asfaltó hace 36 años más o menos y en ese tiempo no se ha hecho nada. Hay veces que han ido a tapar los agujeros, pero al taparlo y no hacerlo bien hecho en el momento que llueve se vuelven hacer porque el alquitrán no tiene donde agarrarse”, lamentan.

Asimismo, subrayan que varios coches se han roto el cárter y también han habido pinchazos de ruedas a su paso por la carretera. La preocupación está presente entre los residentes, que afirman que es una vía transitada por turistas que acceden a la Font Roja: “Es una carretera transitada también por motoristas y es un peligro por conforme se encuentra. Con el coche tienes una estabilidad, pero en moto no. Es una de las carreteras de salida de un parque natural. Si hay un incendio, una de las carreteras principales es esa y no está mantenida”.

Lluvia y nieve

En la partida lamentan sentirse "olvidados" y achacan no tener una solución por estar en las "afueras" de Alcoy. Además, la situación de la calzada se ve agravada cuando la lluvia hace acto de presencia: "De las aguas que cayeron en abril se hicieron unos baches de barro y eso está ahí, se ha quedado el bache seco y duro que parece alquitrán, pero es barro”.

Los vecinos también indican que en la zona, el año pasado se hizo un desagüe nuevo para intentar paliar las inundaciones: “Levantaron un trozo de carretera para el agua fluvial que desaguara por ahí y no ha funcionado para nada porque lo que son las cunetas no las limpian, entonces el agua pasa por encima de las carreteras".

La nieve, que también empeora la situación en las carreteras, en este caso los vecinos indican que no pudieron salir de casa con el último temporal registrado en Alcoy hace un par de años: “La última vez que nevó tanto en Alcoy nos quedamos incomunicados una semana porque no pudimos salir por culpa de la nieve. Mi padre llamo para ver si limpiaban las carreteras y les contestaron que principalmente se iban a limpiar las de las personas que vivían en las carretera principales y urbanizaciones”, denuncian.