El Partido Popular de Alcoy critica la caída de inversión por habitante a mínimos desde 2019, según lo refleja el informe de la intervención municipal que figura en la liquidación del presupuesto de 2021. La formación popular menciona en un comunicado que de 144,65 euros ha pasado a 81,27 euros en 2021, lo que representa un descenso del 43,82%.

En este sentido, la concejal del PP, Amalia Payá, advierte que "las cifras que recoge la interventora evidencian la parálisis a la que el PSOE somete a Alcoy y la precaria situación económica del Ayuntamiento bajo la dirección de Antonio Francés”.

Asimismo, el grupo municipal popular lamenta que después del último año electoral, entre 2019 y 2020 la inversión por habitante se redujo un 36,68%, de 144,65 a 91,59 euros. Además, Payá añade que la caída en picado de la inversión es paralela a la del gasto total por habitante, en 2019 alcanzaba los 1.012,53 euros y bajó en 2021 hasta llegar a los 989,17 euros.

La concejala popular acusa al consistorio de que el dinero previsto para inversiones que no se gasta, "tampoco está en la caja" y señala que "los recursos financieros destinados a inversiones reales y concretas se desvían para financiar otros gastos. El agujero económico causado por la mala gestión del gobierno local socialista provoca que las inversiones no se realicen, por lo que la inversión por habitante ha disminuido, pero todavía es peor que no están los recursos disponibles para realizar las inversiones en el futuro”.

Gasto en servicios

Por su parte, la actual edil de Hacienda del Ayuntamiento de Alcoy, Vanessa Moltó, ha admitido a este diario que "como consecuencia de la pandemia se ha ralentizado la ejecución, pero hemos duplicado los esfuerzos con un aumento de un 150% en las inversiones desde 2019. No es lo mismo comparar un presupuesto de 5 millones de euros de 2019 que con 13 millones de euros en inversiones, a los que hay que añadir los más de 10 millones de euros que hemos conseguido vía subvenciones de otro sitio que irán ejecutándose sin coste para la ciudadanía".

Así, Moltó se ha defendido de las acusaciones del Partido Popular indicando que "somos de las ciudades que está por encima de la media nacional y autonómica en gasto en servicios por habitante. Los servicios que presta Alcoy a la ciudadanía en comparación a lo que pagan los ciudadanos tiene una media de un 160,82% mientras que la media autonómica es de 142,76% y la nacional de 145,36%".

En referencia a la caída de inversión por habitante, la edil socialista subraya que "no se trata de aumentar todos los gastos y dividirlos por el número de habitantes como ha hecho el PP. Las políticas del PP distan mucho de las nuestras. Hemos invertido más de 3 millones de euros en distintos tipos de ayudas extraordinarias a los que cabe añadir más de 4 millones en planes de empleo".