Vecinos de la urbanización El Estepar de Alcoy exigen al Ayuntamiento un incremento de las medidas de seguridad ciudadana ante la oleada de robos en viviendas que se viene produciendo durante los últimos meses. Según alertan los afectados, desde mediados de 2021 se han producido 21 entradas violentas en domicilios, en algunos casos con los propietarios dentro, llevándose de ellas los ladrones diferentes objetos de valor. La mayoría de estas casas, añaden, son primeras residencias. Los dos últimos incidentes se produjeron a primera hora de la noche del pasado viernes y en la tarde del domingo, habiendo oscurecido ya también.

En estos sucesos no se ha producido ninguna agresión, ni ha sido ninguna persona directamente amenazada, pero los residentes se sienten en todo caso muy intimidados ante lo que está ocurriendo. "Hay una gran preocupación, estamos muy asustados", según explica Pablo Díaz, presidente de la comunidad de vecinos y que ejerce de portavoz. Además, en uno de los robos cometidos en los últimos días "corrió el rumor de que se habían llevado una escopeta", lo que incrementó el miedo y propició que la mayoría optaran por confinarse en sus casas. Por ello, apela a que "se pongan medios" para atajar la situación. Sin embargo, considera que "el Ayuntamiento no nos está haciendo caso".

El Estepar se encuentra a unos cinco kilómetros al sur de Alcoy, junto a la carretera N-340. Se trata de una zona compuesta por alrededor de un centenar de viviendas unifamiliares en parcelas aisladas, que conforman un entramado de viales en un entorno boscoso muy tupido. Además, a pesar de que la urbanización se construyó hace ya más de cuatro décadas, todavía no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, por lo que sus calles son en realidad caminos asfaltados, estrechos y sin aceras ni iluminación, lo que en una situación como esta hace más vulnerables las viviendas. Según el último padrón de habitantes, en el lugar viven de manera habitual 107 personas.

Pese al limbo urbanístico en el que se encuentra la zona, "esto es suelo urbano y pagamos la contribución municipal", recuerda Díaz, junto con otras tasas como la de basura, y los servicios de luz y agua son también suministrados por el Ayuntamiento. Por ello, el presidente vecinal insiste en que "aunque estemos a cinco kilómetros, somos un barrio más de Alcoy" y apela a que se incremente la vigilancia. Tanto la Policía Nacional como la Policía Local patrullan ocasionalmente por la zona, pero los vecinos consideran que no es suficiente y, además, "vivimos ya con la paranoia de que no pase nada", en alerta en cuanto ven algún vehículo o a alguna persona que no identifican.

Investigación en marcha

Díaz critica también que "llevamos un año para que nos den permiso para instalar cámaras" en el principal acceso a la urbanización y, si bien admite que ha habido tres reuniones con el concejal de Seguridad, Raül Llopis, y que en la última de ellas estaban también el jefe de la Comisaría de la Policía Nacional y el de la Policía Local, califica este encuentro como "grotesco", por no sacar nada en claro de él. El representante vecinal lamenta que "se nos vino a decir que Alcoy era un sitio muy seguro. y que no pueden hacer más".

Sobre esta cuestión, el edil de Seguridad replica que el Ayuntamiento informó a los vecinos que "nosotros no íbamos a hacer ninguna instalación, y menos en una urbanización que no está recepcionada por el Ayuntamiento", pero "me brindé personalmente a hacer que los técnicos agilizaran los informes" necesarios para que se pudieran colocar las cámaras con cargo a los vecinos. Llopis señala que uno de esos informes, para conocer dónde se podrían instalar las cámaras, ya está listo, y que en breve se dispondrá de otro de los documentos necesarios.

El edil niega tajantemente que el Ayuntamiento se esté desentendiendo de este asunto. "Nos hemos reunido con ellos tres veces, y entiendo su malestar, pero El Estepar no es un lugar que tenga mayor o menor riesgo de sufrir robos que cualquier otra zona de Alcoy". Eso sí, argumenta que "es un sitio que tiene una problemática concreta" como el hecho de estar fuera del casco urbano. Con todo, insiste en que "todo lo que está en mis manos lo he hecho" y que, aparte de que la Policía Local hace patrullas por la zona, "hay en marcha una investigación sobre los robos por parte de la Policía Nacional, que es quien tiene las máximas competencias" en este tema, y confía en que se solucione en un espacio de tiempo corto.