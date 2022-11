Las actuaciones de reparación de los adoquines de la calle San Nicolás en Alcoy están generando situaciones puntuales de confusión entre los vehículos que circulan por esta vía pública. Las obras, que comenzaron el pasado martes, consisten en la demolición de las zonas de la calzada con adoquines donde hay hundimientos, llevando a cabo así un saneamiento de la base del firme para proceder a su posterior reposición.

La calle San Nicolás solo permite la circulación de vehículos particulares en sentido ascendente, mientras que los autobuses urbanos y los taxis tienen permitido subir y bajar. No obstante, con el corte de uno de los carriles por las obras, los conductores están viviendo situaciones de confusión en las que varios coches que se encontraban subiendo por la vía se han visto obligados a retroceder varios metros por la bajada de taxis y autobuses.

Asimismo, el concejal de Obras y Servicios y vicealcalde, Jordi Martínez, destacó al término de comenzar las obras que no se cortaría el tráfico en la zona y que se repararía cada carril longitudinalmente y así se está cumpliendo.

Regulación del tráfico

Por su parte, el concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha indicado a este diario que no está previsto que se coloque a un agente de policía para regular el tráfico de la calle San Nicolás ya que "solo se ha cortado un carril". Así, Llopis reconoce que "no sé si el departamento que ha contratado las obras lo tiene pensado". En este sentido, Jordi Martínez, ha apuntado que "no hemos contratado a nadie, hemos cambiado los semáforos y hemos reforzado la señalización" y ha añadido que "si se respeta la señalización, no pasa nada, pero es cierto que al funcionar los semáforos ha creado un poco de confusión".

En lo referente al vídeo en el que dos vehículos aparecen circulando marcha atrás, Llopis ha señalado que "se trata casos puntuales en los que alguien se ha saltado la señalización y ha generado algún conflicto".

Una obra demandada

El responsable de la concejalía de Obras también aseguraba que la rehabilitación de los adoquines era una "actuación muy necesaria y demandada" por la ciudadanía alcoyana. Además, también indicaba que se adaptó el calendario de las obras de adoquinado para así poder realizar los actos de la ciudad que discurren tanto por la plaza España como por la calle San Nicolás.

Así, el tiempo estimado por el consistorio para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación del suelo de ambas vías públicas es de tres semanas, habiendo comenzado estas el pasado martes. El coste, como anunció el Ayuntamiento de Alcoy, se sitúa cerca de los 40.000 euros. Fuentes municipales anunciaban en el momento de la aprobación de las actuaciones, que el actual estado del adoquinado tanto de la calle San Nicolás como de la plaza de España hacía necesaria su reparación para que esté en condiciones de circulación tanto de vehículos particulares y autobuses así como el cruce de peatones. Además, señalaban que por la ubicación, es un espacio urbano de alto tránsito por lo que proceder a su renovación es urgente.