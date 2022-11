Las bibliotecas, y más las de carácter público, tienen la capacidad de ser potentes focos transmisores de la cultura a la población. Y más aún si al frente de ellas hay personas comprometidas, conscientes del papel que pueden desempeñar para que ese mensaje llegue y dispuestas a hacer para ello todo lo que esté en su mano. Lo saben bien los vecinos de Cocentaina, que disfrutan de unas amplias y dotadas instalaciones de lectura y de todas las actividades que allí se organizan. Y también ha sabido valorarlo la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que ha premiado la trayectoria de Dolors Insa Ribelles, la directora de la Biblioteca Municipal Pare Arques de la villa condal.

El galardón se ha entregado por primera vez este año, dentro de la celebración del Dia del Llibre Valencià, como una nueva categoría; también se ha reconocido a la biblioteca de la localidad castellonense de Onda por sus actividades de fomento de la lectura. En el caso de Dolors Insa y de su papel al frente de la instalación cultural de Cocentaina, la Conselleria ha premiado su "valiosa contribución a la investigación y divulgación de la literatura infantil y juvenil", según explica el departamento. Pero hay algo más que eso; se trata de un galardón a 40 años de ejercicio profesional promoviendo la pasión por los libros y, por extensión, a la cultura, a través de todo tipo de actividades y velando por tener unas dependencias acorde a las necesidades.

Una primera visita a la biblioteca de Cocentaina sorprende por las dimensiones y la dotación de las instalaciones, mucho mayores de las que a priori cabría esperar en una población de 11.500 habitantes. Salas diferenciadas con los volúmenes para los niños más pequeños y los que ya tienen más edad, una completa estancia con las obras bibliográficas de literatura o de ensayo y consulta para el público adulto, espacios amplios para la lectura en silencio y el estudio, habitaciones para reuniones o investigaciones en grupo, mediateca... Un gran y completo edificio, que también alberga el Archivo Municipal, y que es heredero del pequeño local del Passeig del Comtat donde se habilitó la primera sala de lectura y préstamo.

Insa recuerda que, en aquel entonces, "prácticamente no había libros", pero pensó que "si yo no hacía nada, la gente no vendría a la biblioteca". Por ello, "desde el principio he estado haciendo animación lectora; la primera actividad fue la de darle la vuelta a los clásicos", explica. Además, "tuve claro que tenía que trabajar con los colegios", como forma de estimular el hábito por los libros desde corta edad, y por eso cada curso ha venido realizando desde entonces más de una sesión con cada uno de los centros escolares de la localidad. Y con ellos, ha trabajado diferentes temáticas; "por ejemplo, ver los distintos tipos de familias que aparecen en los cuentos infantiles".

Acercar la lectura a los pueblos

La actividad promovida por Dolors Insa ha salido también de las instalaciones de la biblioteca. "Fuimos pioneros en poner en marcha una Bibliopiscina", llevando la lectura así a un lugar de ocio en verano. Y también se ha puesto en marcha el préstamo de libros a centros escolares rurales, cuyos alumnos pueden acceder de esta forma a una oferta de volúmenes que no tienen en las exiguas agencias de lectura de sus pueblos. El ejemplo más destacado de ello es la "Bibliobicicleta" desarrollada en colaboración con el colegio rural agrupado (CRA) Mariola-Benicadell, que engloba a los escolares de Alfafara, Agres y Gaianes. En ella, los libros llegan a los pueblos sobre dos ruedas, generando una gran expectación.

Insa comenta que "hay que buscar nichos de referencia", y en su caso han optado por especializarse sobre todo en literatura infantil y juvenil. No obstante, sin descuidar al público adulto, con actividades como el club de lectura del que dice sentirse "muy orgullosa". La directora de la biblioteca cuenta emocionada cómo esta iniciativa ha contribuido a promover el hábito por los libros "sobre todo en mujeres", algunas de las cuales apenas sabían leer previamente. También participa en actividades formativas para adultos vinculadas con la lectura, además de hacer talleres para padres: "Si quieres que en tu casa se valoren los libros, debes empezar por regalarlos desde que tus hijos son pequeños, compartirlos y disfrutarlos", afirma.

La directora de la biblioteca transmite su pasión por la lectura explicando todas las iniciativas de difusión que lleva a cabo. Además de las citadas, la de participar en un programa de la radio local para "recomendar libros para niños, jóvenes y adultos". En los últimos años, asimismo, ha apostado también por la formación digital, con cursos sobre herramientas para realizar una adecuada documentación bibliográfica a través de internet, unas clases útiles sobre todo para los investigadores.

"Compromiso social"

Insa se muestra muy agradecida con el galardón de la Generalitat. "Mi trabajo ya me supone una gran satisfacción; que además las autoridades reconozcan esa labor es la guinda del pastel", bromea casi emocionada. "Lo que hago, lo hago por hacerlo bien; creo que tengo un compromiso social, desde el principio así lo he creído". Y, por ello, piensa seguir con esa tarea. "Se supone que me jubilo el próximo marzo, pero yo continúo trabajando igual, con toda la programación ya hasta el año que viene", asegura.