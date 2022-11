Presidencia de la Generalitat ha convocado 5 millones de euros en ayudas para mejorar la accesibilidad de edificios públicos de municipios y entidades locales menores, cuya población no alcance los 50.000 habitantes.

Estas ayudas, gestionadas por la dirección general de Administración Local, permitirán eliminar barreras arquitectónicas de edificios públicos, propiedad municipal o cedidos por otras administraciones públicas, con el fin de hacerlos accesibles a personas mayores, así como con discapacidad o diversidad funcional.

“Este programa, en marcha desde 2018, está teniendo una gran acogida en sus seis años de vigencia y ha permitido financiar hasta el momento más de 800 proyectos de accesibilidad”, ha señalado el director general de Administración Local, Toni Such. “Con esta iniciativa desde el Consell pretendemos que quienes tienen dificultades para entrar y moverse por edificios municipales no las tengan, eliminando para ello las barreras arquitectónicas. El objetivo es que todas las personas puedan tener acceso a los mismos servicios públicos y con la misma calidad”, ha apuntado Such.

Cabe destacar que el importe global de las ayudas ha aumentado un 25% con respecto a la convocatoria de 2021, además de haberse incrementado el porcentaje del coste del proyecto que cubre la subvención, que en determinados casos llega a alcanzar el 100% y por lo tanto la Generalitat costea íntegramente la actuación.

El importe máximo de las ayudas por cada actuación no podrá exceder de 150.000 euros y los municipios se han de comprometer a financiar la parte del gasto que no cubra la subvención concedida. El plazo de solicitud acaba el 4 de diciembre y las solicitudes se pueden tramitar de manera telemática en este enlace.

Cada entidad local podrá presentar una única solicitud de ayuda para la actuación en un edificio, y una comisión evaluadora podrá establecer límites máximos porcentuales de ayuda a los proyectos de actuación presentados por las entidades solicitantes, según su presupuesto municipal.

Así, los municipios con un presupuesto de hasta un millón de euros podrán recibir hasta el 100% del coste del proyecto; los que tengan un presupuesto que supere el millón de euros y no exceda los 10 millones, podrán beneficiarse de hasta un 90% del coste del proyecto y, aquellos con un presupuesto superior a 10 millones de euros, podrán ver subvencionado su proyecto de actuación hasta un 80 %.