L’Ajuntament és l’entitat base del sistema democràtic i constitueix el punt de referència del veïnat, per ser l’organisme més pròxim: la primera porta a tocar.

Banyeres de Mariola compta ja amb una població de set mil dos-cents habitants, amb una dedicació majoritària al sector secundari, motor de l’economia local (tèxtil, plàstic, cartró, alimentació...).

Per això, des de l’Ajuntament s’està realitzant un gran esforç per donar suport a aquest sector en la tramitació de sòl industrial, així com les millores als polígons que estem desenvolupant en els últims anys, juntament amb l’IVACE.

Com no, la resta de delegacions també reben una gran dedicació. De fet, l’Oficina de Turisme de Banyeres de Mariola acaba de rebre la certificació «S Sostenibilitat Turística», la primera en rebre aquesta distinció al País Valencià.

Certament, la sostenibilitat és un dels objectius que qualsevol ajuntament hauria d’aconseguir. En el nostre cas, treballem perquè així siga, econòmicament i mediambiental. Estem en el primer any del sistema de recollida selectiva de residus «Porta a Porta», cosa que ha permés apropar-nos en gran manera als percentatges exigits per la normativa europea, estatal i autonòmica.

Banyeres de Mariola està en un canvi continu. En breu es millorarà la pavimentació del Passeig de la Font del Cavaller, les tanques del Parc de Vil·la Rosario i el tancament de la tercera àrea d’aportació de residus. Urbanísticament, es crearà un nou accés al carrer de la Creu i la Plaça Major per a vianants ja és una realitat.

Banyeres de Mariola camina cap a la sostenibilitat.