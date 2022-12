El derrumbe ocurrido en la madrugada del domingo en el edificio que alberga las sedes en Ibi del servicio de empleo de la Generalitat, Labora, y el Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe) impide también usar sus dependencias a la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (Ibiae). La patronal comarcal ha tenido que paralizar su actividad, ya que su local se ubica en el inmueble siniestrado, en la misma ala que se ha venido abajo. No se ha llegado a desplomar, pero sí que han sufrido daños la pared medianera que lo separaba de las oficinas de empleo, y se han producido deterioros en las estancias más cercanas a la parte que ha caído.

Así lo ha confirmado a este periódico el director de Ibiae, Héctor Torrente, quien espera que se pueda encontrar una solución cuanto antes. "Estamos viendo de qué forma podemos trabajar; ahora mismo no podemos entrar" en la sede, como medida de precaución, señala. Este mismo miércoles tenía prevista una reunión con el alcalde, Rafael Serralta, para estudiar las posibles alternativas. En este sentido, el responsable de la asociación empresarial cree que una reubicación fácil podría ser en la parte posterior del mismo edificio.

El inmueble tiene una forma similar a una "C" con ángulos de 90 grados, y la sede de Ibiae se encuentra en la punta inferior de la misma. La parte opuesta no ha sufrido ningún daño. Torrente considera que sería una solución poco costosa, si los técnicos lo permiten. En cualquier caso, apela a que a la mayor brevedad posible se pueda encontrar una solución para que Ibiae pueda continuar con su actividad. "Queremos seguir aquí", recalca, prestando servicio a los usuarios. En la cita con el alcalde también estaba previsto que se les informara acerca de si podrían al menos entrar en la sede para recoger material.

Por su parte, para los usuarios de Labora y el Sepe sigue la misma alternativa de desplazarse hasta las oficinas de Alcoy o Xixona, según se les indique, en tanto que no se disponga, por mediación del Ayuntamiento, de un local que pueda habilitarse como sede provisional. Fuentes de la Conselleria de Economía han explicado este miércoles que no ha habido novedades al respecto. Mientras tanto, los cascotes del derrumbe permanecían en la calle San Juan Bosco, que todavía no había sido despejada tres días después del suceso y continúa acordonada. También seguía en el lugar el vehículo que quedó casi sepultado por los escombros, mientras que el coche que resultó con daños menores sí había sido retirado.