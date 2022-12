El Mercat de Nadal de Alcoy ha dejado un alto grado de satisfacción en el Ayuntamiento y en la mayor parte de los comerciantes y las entidades solidarias que han participado en él. Así lo han afirmado fuentes municipales, que han destacado la alta afluencia a la cita comercial, a pesar de que no puede precisarse una cifra concreta de asistentes, ya que al levantarse las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus no ha habido control de aforos. No obstante, las mismas fuentes señalan que el volumen de visitantes ha sido similar a antes de la crisis sanitaria.

