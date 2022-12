El Ayuntamiento de Alcoy ha hecho públicas las propuestas que presentaron los vecinos durante el mes de septiembre a los presupuestos participativos y fueron rechazadas por los técnicos municipales por no cumplir con los criterios de viabilidad establecidos.

Entre las 24 propuestas rechazadas destacan la mejora del firmamento de los túneles de la Vía Verde desde el polideportivo hasta el estepar y la colocación de papeleras en la misma zona. La consolidación de la ladera de la Beniata como medida para garantizar la seguridad de todos los vecinos; acondicionar una entrada al hospital que no pase por el barrio del Viaducto con el fin de descongestionar el tráfico de acceso; celebración de un mercado con productos agroecológicos de proximidad cada tres meses durante un año; acondicionar la piscina municipal José Trenzano Alós para descongestionar las instalaciones del complejo Eduardo Latorre; impulsar la creación de un centro de día de tercera edad de carácter municipal o dedicar un espacio en el al cementerio municipal para los bebés que fallecen antes de nacer.

Asimismo, también destacan algunas propuestas relacionadas con los centros educativos de El Romeral y La Horta Major. En este primero la petición enumeraba una serie de desperfectos que cabe solucionar relacionados con la climatización, accesos, ventanales y goteras. En este segundo, destacaba la creación de una aula de psicomotricidad para los alumnos de infantil y la petición de sustituir la actual cubierta de chapa de las aulas de 5º y 6º de primaria.

Criterios

De esta forma, el consistorio ha explicado que las propuestas han sido validadas o rechazadas por parte del personal técnico de los diferentes departamentos del Ayuntamiento. Así los criterios ha seguir han sido los siguientes; No es una inversión o un gasto corriente en bienes o servicios; Su coste supera los 320.000 euros (propuestas de inversión) o 80.000 euros (propuestas de gasto corriente; Está realizándose o está pendiente de realizarse a corto plazo por parte del Ayuntamiento; No es competencia municipal; No se considera adecuada y/o viable por parte del equipo técnico municipal competente en esa propuesta; Está considerada un servicio básico que tiene que prestar el Ayuntamiento, recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana; No es sostenible: es una propuesta que compuerta gastadas plurianuales que superan la campaña de los Presupuestos Participativos, o bien generar un impacto ecológico negativo; Está pendiente de realización o ejecución porque ya ha sido seleccionada en otros años.

En total, sí superaron estos baremos 22 propuestas de inversión y ocho de gasto corriente, que están dotadas con una subvención de 320.000 y 80.000 euros respectivamente. El proceso de votación ya se encuentra cerrado por lo que, el Ayuntamiento anunció que antes del 31 de diciembre se comunicaría cuales son finalmente las peticiones ganadoras.