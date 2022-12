El actual portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alcoy, Màrius Ivorra, no repetirá como candidato en las elecciones de mayo de 2023. Así lo ha anunciado él mismo este sábado, de una manera bastante sorpresiva, a través de una nota enviada a los medios de comunicación y que también ha compartido, resumida, en redes sociales. En ella señala que "he decidido acabar el compromiso que tomé con los alcoyanos que me votaron, y al finalizar la legislatura volveré a mi trabajo, volveré a mis orígenes, volveré a crear nuevos proyectos que me ilusionen a mí y a mi familia".

