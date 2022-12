El servicio de Empleo de la Generalitat, Labora, vuelve a estar operativo desde esta semana en Ibi, en un espacio cedido por el Ayuntamiento, después de que el derrumbe ocurrido en la madrugada del pasado 4 de diciembre inutilizara por completo las dependencias. Según han informado fuentes del organismo autonómico a través de sus redes sociales, se ha habilitado una oficina provisional en la antigua fábrica Pilen, edificio actualmente municipal donde tienen su sede diferentes asociaciones y entidades sociales de la localidad. El nuevo Espai Labora de la villa juguetera se ha instalado en la segunda planta de este inmueble.

La posibilidad de reubicar las dependencias de Labora en la antigua fábrica Pilen se planteó desde el primer momento tras producirse el mencionado derrumbe. De hecho, como ya publicó este periódico, la directora general del organismo, Eva Hernández, visitó este espacio junto con el alcalde de Ibi, Rafael Serralta, el mismo 4 de diciembre, pocas horas después de producirse el suceso. El edificio municipal de la antigua fábrica Pilen se encuentra en la calle Vicente Aleixandre, en el barrio de la Ciudad Deportiva, en el extremo sureste del casco urbano.

El traslado de las oficinas a esta sede tiene un carácter provisional, aunque indefinido, hasta que se repare el derrumbe o se tome cualquier otra decisión relacionada con el edificio, en el que también tenía su sede el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), el cual vio asimismo inutilizadas sus dependencias. En cualquier caso, por el momento los usuarios de Labora de Ibi, así como los de Castalla y Onil, vuelven a ser atendidos en la villa juguetera desde este jueves. Durante casi tres semanas han sido derivados a las oficinas de Alcoy y Xixona. La atención del Sepe también se derivó a la oficina de Alcoy.

El desplome se produjo en torno a las 5.30 horas del 4 de diciembre y no causó heridos, aunque sí graves daños en el edificio, ya que la parte afectada se vino totalmente abajo, y también destrozó un coche que se hallaba aparcado junto a la pared del inmueble. El ala donde tuvo lugar el derrumbe no se encontraba operativa desde hacía algún tiempo, al haberse detectado deficiencias, por lo que los daños materiales no han afectado a ningún tipo de equipos informáticos o documentación. Labora anunció el encargo de un informe para tratar de esclarecer las posibles causas del derrumbe, sin que hayan trascendido por ahora datos al respecto.

El hecho de que el suceso se produjera durante la madrugada de un domingo evitó posibles daños personales, al no circular vehículo ni peatón alguno por la calle en ese momento. Con todo, algunos vecinos expresaron a este periódico su indignación por el derrumbe y las consecuencias que podía haber tenido si hubiera tenido lugar un día laborable por la mañana.