Este año la tradicional campaña solidaria del Tirisiti de Alcoy ha sufrido un cambio, ya que por motivos económicos, los globos rojos no han podido salir a la venta. No obstante, la iniciativa continúa en su undécima edición con un formato distinto: marionetas de dedo.

Así, al final de cada representación del Betlem del Tirisiti se podrán adquirir un pack de cinco títeres de dedo con los personajes más representativos de la obra por un valor de cinco euros. Los fondos que se recauden con esta campaña irán destinados en su totalidad y como es costumbre, a la Asociación de la Integración del Niño (AIN).

Las 583 marionetas de dedo han sido confeccionadas por otra asociación de jóvenes, Aspromín "Gormaget". Aunque los encargados de venderlos al final de las obras serán dos personas de AIN.

Globo solidario

El motivo del cambio del producto que se ofrece en esta iniciativa solidaria no es otro que económico, explica Joanfran Rozalén, director de La Dependent, empresa encargada del Tirisiti: "Este año no se ha podido hacer el globo solidario porque, está muy caro el helio" y afirma que " está casi al doble de lo que nos costaba y no teníamos garantías de poder tenerlo, nos comentaron que nada más atienden a servicios sanitarios y cuestiones excepcionales".

De esta forma, desde el Tirisiti indican que han preferido permutar el producto este año a no continuar con la iniciativa solidaria: "Se nos ocurrió promover los títeres de dedo, sobre todo por mantener el vinculo que teníamos".

Sin embargo, esperan volver a tener la opción de los globos de cara al próximo año puesto que "los globos era algo muy bonito porque salías del Tirisiti a la plaza de España y se llenaba de color. Además tenían una fisionomía muy bonita similar a una bola de Navidad".

La venta de las marionetas de dedo comenzó este viernes 23, coincidiendo también con la inauguración de los espectáculos para el público general, que este año serán 73. Así, desde la empresa que lleva la obra calculan que se podrían haber vendido cerca de un centenar de marionetas.

Recaudación

Además, Gema Moiña, directora de AIN ha destacado el valor de que, a pesar del problema del helio, la iniciativa continúe llevándose a término: "Nosotros llevamos colaborando 11 años con esta campaña y este año a pesar del problema del suministro no queríamos cortar la relación" y añade que "el dinero que se recoge de la venta de las marionetas irá destinado a programas de reinserción laboral para los integrantes de la asociación".

Moiña pone el acento también en la solidaridad de la ciudadanía de Alcoy y subraya que " la gente cuando viene al Tirisiti está dispuesta a muchas cosas y están respondiendo bien". En pasadas campañas, la directora de la asociación admite que se han podido recaudar cerca de 2.500 euros.