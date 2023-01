Carlos Pastor incorporará en la lista del PP de Alcoy a los tres ediles actuales aparte del portavoz

El candidato del PP a la alcaldía de Alcoy para las elecciones municipales del próximo mes de mayo, Carlos Pastor, incorporará en su lista a los tres concejales con que cuenta la formación aparte del actual portavoz, Quique Ruiz, quien ya avanzó que dejará la actividad política tras los comicios. Así lo señala, en declaraciones a este periódico, el alcaldable popular, quien asegura que Lirios García, Amalia Payá y Kiko Cantó "están dispuestos a seguir y estoy convencido de que seguirán" en la primera línea. Además, afirma que entre el resto de integrantes de la candidatura de 2019 "otros también quieren seguir", aunque algunos hayan indicado también que no lo harán.

Por ahora se desconoce en qué lugar de la lista estarían los actuales ediles populares, pero se entiende, tal y como apunta el candidato, que sería en puestos de salida. Pastor afirma que "no he venido para prescindir de nadie que sea válido y trabajador". En este sentido, comenta que "respeto la decisión" de Quique Ruiz de desvincularse de la política local o participar en otras candidaturas como la autonómica, tras conocer que no sería el cabeza de lista del PP para las municipales de este año. No obstante, añade Pastor, "toca mirar al futuro y dejar el pasado atrás". En cualquier caso, reitera, "estamos trabajando juntos en todos los temas" con el actual grupo municipal, "y con Quique Ruiz la relación también es buena".

La decisión de la dirección regional del PP de situar a Carlos Pastor como candidato a la alcaldía de Alcoy, prescindiendo del que fuera alcaldable hace cuatro años y actual portavoz, generó una cierta sorpresa fuera de los círculos populares, al haber llevado a cabo Ruiz una labor de oposición muy activa durante este tiempo. Como ya señaló este periódico, al parecer desde la cúpula autonómica del partido le ofrecieron algunas alternativas; el defenestrado candidato de 2019 no especificó cuáles serían, pero bien podrían ser la de integrarse en la lista de Pastor o estar en la lista para la Generalitat por Alicante. El periodista, no obstante, las descartó, y anunció que dejaría la política tras las elecciones. Hasta el momento, eso sí, se mantiene como portavoz y sigue al frente del grupo con absoluta normalidad.

Aspiración de diez concejales

Preguntado por este periódico, Pastor no teme que la controversia en cuanto a apartar a Ruiz como cabeza de lista y situarlo a él al frente de la candidatura vaya a afectar al proyecto popular de cara a los resultados en las elecciones. Al contrario, el cabeza de lista señala que "la aspiración es ganar y gobernar", y que "estamos más cerca de lograr diez concejales y tener en mayo una mayoría suficiente" para ello. En 2019 el PP obtuvo cuatro concejales, mientras que el PSOE, con 12, se quedó a tan solo uno de la mayoría absoluta.

Con todo, los populares se muestran muy esperanzados en que los resultados del próximo mayo sean muy diferentes a los de hace cuatro años. Según Pastor, hay un gran descontento entre la ciudadanía alcoyana que puede hacer cambiar la inclinación de la balanza. "La gente está harta de la parálisis, este es un gobierno agotado. Ni tiene ideas, ni sabe llevarlas a cabo, ni está haciendo nada por Alcoy". Al respecto, agrega que esa situación de estatismo se refleja también en cuestiones como la limpieza o el mantenimiento de la ciudad, o en que "se anuncian muchos proyectos pero no se ejecutan; hasta ahora no se ha visto que nada haya salido nada adelante". Y cita en particular aspectos como el retraso en la rotonda de entrada norte o el acceso al polígono Santiago Payá, "que hace mucho que debería estar resuelto".

En este sentido, Pastor hace hincapié en la falta de suelo industrial y en la necesidad de buscar soluciones. "Lo primero que hay que hacer es intervenir en los polígonos, y luego buscar más alternativas". Cabe recordar, al respecto, que el candidato y el actual grupo municipal han mostrado un claro respaldo a la propuesta del equipo de gobierno de desarrollar una zona industrial en la Canal, justo en el límite municipal con Ibi. Los populares, eso sí, han recriminado al PSOE su tardanza en dar a conocer esta idea, y reivindican que "trabajamos con Fedac y la Cámara" en la búsqueda de soluciones a este tema desde hace tiempo.

Pastor lamenta que "Alcoy está en fase de declive, inoperancia e insignificancia", y que en esas condiciones "es imposible atrae al resto de la comarca". Y no se refiere de esa forma únicamente a la industria, sino también al comercio. "La calle Entença es un claro ejemplo de mala acción", afirma, porque "la mitad de los comercios han cerrado y se han quitado plazas de aparcamiento, sin crear las que dijeron que se habilitarían".