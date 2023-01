La Generalitat guarda para las próximas anualidades los fondos que hayan quedado sin gastar correspondientes al ejercicio de 2022 para la construcción del Centro de Desarrollo Turístico de Interior (CDTi), que el gobierno autonómico está ejecutando en la manzana de Rodes, de manera que no se pierden. Así lo ha asegurado el equipo de gobierno esta semana, después de que el grupo municipal del PP afirmara que el Ayuntamiento iba a quedarse sin ese dinero al no haber ejecutado la parte correspondiente de la obra. Los socialistas han hecho hincapié, además, en que la actuación corre íntegramente a cuenta del Consell.

El CDTi es una de las instalaciones previstas en el complejo de Rodes, que albergará en la mayor parte de su superficie un parque tecnológico. En concreto, la fachada recayente a la calle Agres. El Ayuntamiento y la Generalitat firmaron en mayo del año pasado un convenio por el cual el gobierno autonómico se comprometía a sufragar los costes de la construcción, valorados en aproximadamente 2,1 millones de euros, aunque las obras serían adjudicadas y ejecutadas por el Consistorio. Para la anualidad de 2022 se destinaban 1,2 millones de euros, mientras que para este ejercicio se dejarían los 900.000 restantes.

La concejal del PP Lirios García advirtió esta semana de que el Ayuntamiento solo ha podido ejecutar hasta la fecha el 8% de ese montante, poco más de 103.000 euros, y que iba a perder los casi 1.100.000 restantes. Según indicó, el Consistorio "no ha podido justificar un volumen de obra suficiente para percibir la cantidad asignada" y, por ese motivo, había "incumplido las cláusulas del convenio", y achacó en buena medida eso al hecho de que hasta el mes de julio no se adjudicaron los trabajos. Además, afeó al equipo de gobierno que ya en 2021 había perdido 400.000 euros por no haber iniciado la obra.

García tachó de "irresponsabilidad" que "por segundo año el PSOE vuelva a perder fondos públicos para pagar proyectos", y se planteó que "si esta horrorosa gestión es la forma con la que procede en su proyecto estrella, qué hará en otras iniciativas de menos relevancia". También instó al gobierno municipal a dejar de mostrar Rodes como un instrumento de "autobombo y de propaganda" y, en su lugar, hacer "una propuesta innovadora" que aporte dinamización al futuro económico de Alcoy.

Al 100% por la Generalitat

Sin embargo, la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, salió al paso de esas declaraciones, incidiendo en que el convenio recoge que "la Generalitat subvencionará el 100% de la actuación, por lo que es imposible que se pierda ni un euro". En este sentido, la edil especifica que el acuerdo señala que las cantidades presupuestadas que no se hayan gastado se guardarán para el ejercicio siguiente, de manera que esos casi 1,1 millones de euros se reprogramarán para la anualidad de 2023, sumándose a los 900.000 ya previstos. De esa forma, el Consell aportaría este año un montante total de aproximadamente 2 millones de euros.

Zamorano insiste en que "en ningún caso se pierde ese dinero", y recalca que "hay un convenio que así lo recoge", reiterando que "cualquier persona puede leerlo". La concejal socialista afirma que "es la misma fórmula que empleó el PP" para la obra del Centro Especial de Enfermos Mentales (CEEM). La edil aprovecha además para lanzar un dardo a su compañera de corporación, al afirmar que la diferencia es que "los empresarios no tienen que parar la obra por los impagos de la Generalitat", como ocurrió con la otra instalación, estando también los populares en el gobierno autonómico.