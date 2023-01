El Ayuntamiento de Alcoy ha cerrado los parques y ha suspendido las actividades deportivas al aire libre para la tarde de este lunes debido al temporal de viento que está afectando a la ciudad.

Fuentes municipales han informado que se ha puesto en marcha un dispositivo de emergencia con el fin de poder actuar rápidamente ante imprevistos. Además, han lanzado una serie de recomendaciones para seguir en este tipo de temporales, como que los ciudadanos no salgan de sus casas si no es necesario, que se alejen de las casas viejas o en mal estado, así como no situarse junto a muros y vallas publicitarias.

Tampoco se recomienda pasar por debajo de andamios o edificios en construcción, alejarse de los postes de luz y torres de alta tensión, y no caminar por zonas de árboles.

Hay que tener en cuenta que esta mañana se han llegado a registrar rachas de más de 100 kilómetros, siendo la máxima hasta el momento de 112.7 km/h, según los datos recogidos por Meteoalcoi.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha explicado que "las previsiones cada vez son más fiables, y nos indican que para esta tarde también se prevén fuertes vientos. Todos los departamentos municipales implicados estamos coordinados para avanzarnos a cualquier incidencia, tomando las medidas preventivas necesarias, así como actuando lo más rápido posible en caso de que sea necesario".