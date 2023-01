Alcoy continúa durante la jornada de este martes con los parques infantiles cerrados y la prohibición de la práctica de deporte al aire libre a causa de la alerta amarilla por las fuertes rachas de viento.

A lo largo de la mañana se han registrado rachas de hasta 70km/h, según los datos de la red Meteoalcoi. El Ayuntamiento de Alcoy ha confirmado que la ciudad seguirá bajo un dispositivo especial de seguridad para solucionar las incidencias lo más rápido posible.

Así, este lunes se notificaron rachas de más de 100 km/h que provocaron la caída de contenedores, árboles y elementos de la decoración navideña. No obstante, no ha habido que lamentar heridos por este tipo de desprendimientos, solo daños vegetales y materiales.

Las recomendaciones que han difundido fuentes municipales ante este tipo de temporales, han sido que los ciudadanos no salgan de sus viviendas si no es necesario, que se alejen de las casas viejas o en mal estado, así como no situarse junto a muros y vallas publicitarias. Tampoco se recomienda pasar por debajo de andamios o edificios en construcción, alejarse de los postes de luz y torres de alta tensión, y no caminar por zonas de árboles.

El geógrafo y experto en climatología de la Universidad de Alicante, Enrique Moltó, ha asegurado que "a partir de esta noche y mañana se espera que el viento sea más débil que ahora, pero será más frío" y añade que "el viento viene de la tierra y no del mar, por eso no va a dejar precipitaciones".

Sensación de frío

Moltó recomienda no "fiarse" del termómetro estos días, ya que la sensación de frío tiene que ver con el viento. "Podemos estar a 12 o 13 grados, pero la intensidad del viento por encima de los 50 km/h que estamos teniendo hace que la sensación sea de 5 o 6 grados menos".

Con respecto a la temperatura, el geógrafo ha indicado que "para los próximos días no vamos a tener heladas de muchos grados bajo cero, pero sí que habrá una ambiente invernal".