Alcoy ha vuelto a celebrar este domingo la romería de Sant Antoni Abat después de una interrupción de tres años, motivada por la pandemia de coronavirus y las inclemencias meteorológicas. La ciudad ha podido recuperar la tradicional subida hasta la ermita, ubicada en el entorno del parque natural de la Font Roja, a unos 5 kilómetros del casco urbano. Un recorrido que es tradición realizar a pie, haciendo frente al frío, que ha hecho acto de aparición con todo su rigor pero que no ha impedido que el acto se pudiera llevar a cabo.

Cientos de personas han participado en un encuentro cuyo regreso, eso sí, no ha sido completo. Aunque no ha habido ningún tipo de restricción en cuanto a participación o de aforo en el entorno de la ermita, no se ha llevado a cabo la "rostida" que también forma parte de la tradición de Sant Antoni en Alcoy, al no poderse encender ningún fuego. A los asistentes no les ha quedado más remedio que echar mano de bocadillos o de fiambreras con comida fría, pero eso tampoco ha supuesto ningún contratiempo. Además, han podido subir con el impulso de las bebidas que ofrecía el Centre Excursionista d'Alcoi al inicio de la ruta, junto al polideportivo Francisco Laporta.

La subida de carruajes, y de la imagen de San Antonio Abad en su peculiar carrito, han sido otras de las imágenes que ha dejado esta jornada, que no pudo celebrarse en 2022 y 2021 por la pandemia, pero tampoco en 2020, cuando la crisis sanitaria que estaba a punto de llegar apenas si se vislumbraba; en esa ocasión fue debido al mal tiempo. A la cita, por otra parte, han acudido el alcalde de Alcoy, Toni Francés, y los concejales de su equipo de gobierno Jordi Martínez y Maria Baca, entre otros.