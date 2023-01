¿Por qué cierra el consultorio auxiliar de la Zona Alta de Alcoy? Una pregunta recurrente que se plantean los usuarios de este centro sanitario a través de las redes sociales, ya que el centro cierra dos veces al mes como mínimo.

El Ayuntamiento de Alcoy ha compartido una publicación en la que detalla que este miércoles 25 de enero, el consultorio de la Zona Alta permanecerá cerrado. "¿El centro está abierto algún día?", responde una usuaria al post difundido por el Consistorio. "Qué novedad..." o "poned solo cuando abra" escriben otros cibernautas.

El consultorio cuenta únicamente con un servicio de médico y enfermero, por lo que, si uno de los dos facultativos descansa el centro se ve obligado a cerrar sus puertas. Esto ocurre varias veces al mes. El director médico del área de salud de Alcoy, Carlos Vilaplana, asegura que es competencia del Ayuntamiento que este enclave tenga personal de administración y celadores. Mientras que el problema de que tenga que cerrar se explica a través de la falta de personal sanitario en la rama de Atención Primaria.

La dirección de Atención Primaria indica que el consultorio auxiliar de la Zona Alta tiene menos de 30 cartillas y que, si este centro está cerrado, los usuarios pueden acudir al ambulatorio de salud de Plaça de Dins.

"Sobre todo, el consultorio auxiliar de la Zona Alta tiene que cerrar en Navidad y en verano porque sino, no puede irse el médico de días de permiso o el enfermero por lo que se cierra en Navidad 15 días y en verano unos 2 meses, como no hay sustituto se tiene cerrar, si lo hubiese no pasaría eso", replica Vilaplana.

En todo el departamento de salud de Alcoy, la dirección médica contabiliza 26 consultorios auxiliares que se encuentran en una situación similar.