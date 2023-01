El miércoles 25 de enero de 2023 ha comenzado con nevadas débiles en diferentes puntos de l'Alcoià y El Comtat. Las precipitaciones han sido hasta el momento muy poco cuantiosas y la nieve ha limitado su aparición a las montañas y a algunas localidades de estas comarcas situadas a mayor altitud, como puede ser el caso de Banyeres y Fageca, pero sin generar por ahora problemas para la ciudadanía o para circular por las carreteras, más allá de la obligada precaución ante estas circunstancias.

En el Alto y Medio Vinalopó no ha nevado y las heladas de esta pasada madrugada han sido débiles en general. El viento y la nubosidad no han permitido que las temperaturas mínimas fueran rigurosas como en las jornadas precedentes.

En Banyeres, la nieve se ha acumulado sobre todo en los tejados y los descampados, pero en el momento de elaborar esta información no estaba suponiendo ningún problema para la vida cotidiana y se podía circular sin problemas por todas las calles del casco urbano, según ha confirmado a este periódico la Policía Local. Hasta las 9.45 horas han caído 2,2 litros por metro cuadrado, según los datos recabados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Por su parte, en Fageca, en el extremo este de El Comtat y a más de 760 metros de altitud, también se han despertado con una fina capa de nieve en las calles y en las sierras que envuelven el pueblo como la Serrella. No obstante, tampoco consta que haya habido incidencias de ningún tipo, ni que resulte complicado en estos momentos llegar por carretera hasta la localidad. Aquí han caído por ahora 2,6 litros por metro cuadrado.

Enfarinada en el puerto de #Benifallim. Esta es la situación actual, sigue nevando.



Enfarinada al port de #Benifallim. Aquesta és la situació actual, continua nevant.



Otros puntos de la zona donde ha nevado son los puertos de La Carrasqueta y Benifallim; ha llegado también al casco urbano de La Torre de les Maçanes y a puntos del término municipal de Xixona situados más cerca de Alcoy como la aldea de La Sarga. En torno a las 10 de la mañana la nevada ha tomado algo más de fuerza, tanto aquí como en otros puntos donde ya había caído; con todo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé que las precipitaciones lleguen a ser cuantiosas, y pronostica en torno al mediodía ya no nevará en ningún punto de la provincia. Los cielos, no obstante, se mantendrán cubiertos durante toda la jornada.

"Hoy veremos de nuevo intervalos de nubosidad que irán a menos conforme avancen las horas y no descartamos lluvia débil. Las temperaturas máximas también subirán ligeramente, los termómetros rondarán los 10 grados centígrados este miércoles y el viento de tramontana soplará entre flojo y moderado, incrementándose la sensación de frío", ha informado el meteorólogo Lluís Francés añadiendo que la borrasca Hannelore, transformada en una Dana entre el Mediterráneo central y occidental, irá perdiendo actividad. A pesar de ello se mantendrá una depresión fría basculante que seguirá aportando aire frío a la Península Ibérica. "Y esta situación se mantendrá hasta finalizar la semana", precisa el experto.

Pronóstico para jueves y viernes

La madrugada del jueves será más fría, con heladas débiles en zona urbana dando paso a una jornada poco nubosa y de temperatura baja. Se mantendrán las máximas ligeramente por encima de los 10 grados y con viento del norte. Pero a partir del viernes empeora de nuevo la situación atmosférica.