Trabajar con cuatro capas de ropa, guantes, bufanda y el termómetro a 10 grados. Esta es la realidad a la que se enfrentan desde hace dos años los trabajadores del Centro Cultural Mario Silvestre de Alcoy.

La infraestructura tiene el sistema de climatización estropeado desde enero de 2021. Primero, se averió una de las máquinas y tras la "sobresaturación" la otra, que sí funcionaba, también terminó cayendo.

Los termómetros de la Casa de Cultura marcan los 10 grados durante el invierno y llegan a alcanzar los 30 en verano. "Son unas condiciones duras para trabajar, pero tenemos que seguir viniendo porque ofrecemos un servicio a la ciudadanía", asegura una trabajadora.

La instalación acoge todo tipo de actividades: exposiciones, presentaciones de libros, clases de yoga, obras de teatro... Además, cuenta con la principal biblioteca de la ciudad. La cual ha visto disminuido el número de usuarios que la suelen frecuentar. "Ahora que es época de exámenes muchos estudiantes solían venir a estudiar aquí y esto se ponía lleno, ahora si llegamos a las 10 personas es un logro", narra otro trabajador.

Las personas que acuden a la biblioteca terminan por ponerse el abrigo y hasta el gorro ya que soportar 10 grados a pie parado no es tarea fácil. Los trabajadores del centro también argumentan que con este frío los constipados van y vienen y, aseguran no poder permitirse ponerse enfermos puesto que están a mínimos de personal.

El uso de las estufas se ha generalizado entre la plantilla, tal y como relatan a este diario. "Al principio solo la poníamos un rato, pero ahora nos vemos obligados a dejarla encendida toda la jornada, sino, no se puede estar".

Sin solución a corto plazo

Los trabajadores aseguran que el Consistorio tenía previsto incluir la medida en los presupuestos de este año. No obstante, esto no ha sido así y no han dejado nada presupuestado. "Hemos demostrado profesionalidad y mucha paciencia", afirman los empleados.

Por su parte, Comisiones Obreras denuncia la "actitud imprudente" del Jefe del Departamento de Riesgos Laborales por la no aplicación de lo dispuesto en la ley. Además, CCOO hace hincapié en la "falta de empatía" y la "escasa implicación" de las concejalías responsables.

Algunos usuarios plantean sus quejas a los trabajadores, pero estos no pueden darles soluciones a corto plazo. Aunque sí han denunciado la situación a prevención de riesgos laborales.

Cuando el sistema de climatización se estropeó por primera vez, sí que se usó la recogida de firmas para plantear su arreglo. "Ahora hay constancia de particulares que han presentado registros en forma de queja en el Ayuntamiento", alega un trabajador.

A preguntas de este diario los afectados no han confirmado si plantean algún tipo de movilización para solucionar el problema.