El Ayuntamiento de Alcoy prevé gestionar una de sus instalaciones deportivas, el complejo Eduardo Latorre, a través de una empresa pública que se creará en breve. Además, el equipo de gobierno estudia la posibilidad de que la nueva sociedad municipal se encargue también en el futuro de diferentes servicios como la limpieza de edificios públicos, la ayuda a domicilio o la rehabilitación de viviendas, entre otros. Así lo han anunciado este jueves fuentes municipales, que han señalado que la constitución de la mercantil será uno de los puntos a tratar en el próximo pleno ordinario, fijado en principio para el viernes 3 de febrero.

La aprobación inicial de la puesta en marcha de la empresa pública será la culminación de dos años de trámites, después de que en enero de 2021 la corporación acordara comenzar a dar pasos en ese sentido, y uno después de que se diera casi por hecho. La creación de la mercantil municipal fue un compromiso adquirido con Podem, pero además, el inicio de la tramitación contó también con el apoyo de otros partidos, y no solamente de izquierda; aparte de Guanyar Alcoi y Compromís, votaron a favor Ciudadanos y el concejal no adscrito, quedándose solos en contra PP y Vox. Eso hace vaticinar que ahora no habrá problemas para dar luz verde a esta sociedad pública.

Desde el Ayuntamiento han recordado que el equipo de gobierno viene trabajado esta cuestión "desde hace tiempo", y que por fin ha sido ahora cuando se han visto cumplidos "los requisitos legales necesarios para su aprobación inicial". El objetivo a la hora de poner en marcha esta empresa pública es "mejorar en términos de eficiencia la prestación de determinados servicios que tiene atribuidos el Ayuntamiento", todo ello "con un mayor control y un incremento de la calidad prestacional". Al mismo tiempo, añaden, "esta fórmula además puede suponer un beneficio económico al Consistorio, que podrá ahorrar el IVA y el margen de beneficio industrial que en la actualidad obtienen terceros".

Ahora mismo, la gestión del complejo deportivo Eduardo Latorre la lleva a cabo la propia concejalía de Deportes. Las mismas fuentes estiman que, a través de la empresa pública, se podrá "dar una mayor flexibilidad y celeridad burocrática" a estas tareas. Las instalaciones cuentan además con un importante volumen de actividad, ya que albergan piscinas climatizadas, pistas de pádel, un gimnasio y una sala para la práctica de escalada, entre otros recursos.

El equipo de gobierno hace mención explícita a la posibilidad de que, en el futuro, la empresa pública asuma también los citados servicios municipales de limpieza, ayuda a domicilio y atención sanitaria, entre otros. Sin embargo, se pasan por alto suministros básicos como el de agua corriente, por lo que se entiende que no hay una intención, por ahora, de remunicipalizarlo. Cabe recordar, en este sentido, que la asignación del agua a esta nueva mercantil municipal era uno de los objetivos iniciales de las formaciones políticas situadas más a la izquierda en la corporación.

Al margen de esto, la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, señala que el equipo de gobierno está "contento" porque "finalmente verá la luz un proyecto en el que llevamos tiempo trabajando". Con él, agrega, "abrimos la puerta a la puesta en marcha de un instrumento valioso para mejorar la gestión y eficiencia de determinados servicios que presta el Ayuntamiento en la ciudad". La edil recuerda también que ya en 2017 se intentó crear una sociedad municipal de este tipo, sin éxito, porque "la demonización de las empresas públicas por parte del gobierno de la nación del PP hizo en su día imposible" que se pudiera crear.