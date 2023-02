El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado el proceso para reponer varios cauces fluviales que resultaron afectados por las obras de la fallida urbanización de Serelles y que todavía no han sido arreglados, más de una década después de que el controvertido desarrollo quedara paralizado. Nueve empresas se han presentado a la licitación de la redacción del proyecto para reparar estos cauces, que afluyen al cercano Barranc del Cint. Se espera, según fuentes municipales, que los trabajos se adjudiquen en pocos días; por el momento, se ha solicitado la documentación pertinente a la empresa cuya oferta se ha considerado la mejor, siguiendo el procedimiento habitual.

Esta mercantil ha presentado un presupuesto por valor de 49.368 euros, muy por debajo de los 82.413,23 de licitación. El plazo para la redacción del proyecto es de ocho meses, ya que no solo incluye la elaboración del documento en sí, sino también la licitación de las obras y la dirección y coordinación de seguridad y salud durante estos trabajos. Conviene señalar, no obstante, que no se trata aún del contrato para la ejecución de la reposición de los cauces fluviales, algo que tiene un coste mucho mayor, con una horquilla que se estima entre los 600.000 y los 800.000 euros. Para esa actuación definitiva ya se llevará a cabo otro proceso administrativo.

La reparación de los cauces fluviales supondrá dar cumplimiento a una sentencia judicial, la cual es uno de los múltiples desaguisados surgidos a causa del fiasco de la fallida urbanización de Serelles. Como ya ha publicado este periódico en diferentes ocasiones, el propio nacimiento de este desarrollo, impulsado a inicios de la década de 2000, con el PP en el gobierno municipal, estuvo acompañado de polémica, al tratarse de un espacio en las mismas faldas de la sierra de Mariola. A eso hay que añadir que la quiebra de la promotora supuso el abandono del proyecto, cuando se habían terminado apenas unas pocas casas de las previstas. Los esqueletos de lo que iba a ser la segunda fase aún permanecen como testigos inertes de aquello.

El Ayuntamiento incautó el aval de 3,7 millones de euros a la promotora de la urbanización, ya desaparecida, un dinero que debe destinarse a obras en el entorno relacionadas con este proyecto. Sin embargo, resulta insuficiente para reponer los cauces fluviales, ya que, como también publicó este periódico a finales del año pasado, se destinará de manera íntegra a la construcción del puente para unir el fallido desarrollo urbano con el resto de la ciudad. Por lo tanto, se deberán buscar otras vías para conseguir financiación. Hay que señalar también, en este sentido, que el Consistorio ya asumió con fondos propios el pago de un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la afección a los barrancos, valorado en 601.000 euros.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Jordi Martínez, señala que para el equipo de gobierno es "una prioridad" el arreglo del problema que "propició el PP" en esta zona, y que están padeciendo de primera mano los vecinos que llegaron a instalarse en las casas terminadas. El edil defiende que "debemos cumplir con la legalidad, y por eso hemos estado trabajando en todo lo necesario para poder dar luz verde a esas actuaciones tan necesarias". Martínez asegura al respecto que "la solución ya está cerca", tanto en lo que se refiere a la reposición de los barrancos como a la construcción del puente para unir Serelles con el casco urbano de Alcoy.