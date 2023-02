"Pepica" tiene 90 años vive en Alcoy y tiene una minusvalía del 35%. En diciembre de 2021, su hija Mónica solicitó la teleasistencia gratuita que le corresponde por su condición a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Hace un par de semanas, el servicio le fue concedido.

La sorpresa llegó cuando Mónica se da cuenta de que la empresa que lleva la asistencia domiciliaria en la Generalitat no tiene una base en uno de los municipios de l'Alcoià-El Comtat, sino que estos dependen de la sede que hay instalada en Petrer.

Lo que le lleva a incumplir uno de los anexos reflejados en el pliego de condiciones en el que aseguran que "la empresa deberá garantizar la presencia de la Unidad Móvil en el domicilio que ha generado la alarma, en un tiempo no superior a 30 minutos, desde la recepción de la llamada".

Algo que resulta inviable ya que desde Petrer a Alcoy se tardan unos 36 minutos por la vía más rápida. Mónica asegura que su madre necesita que la empresa que se encargue del servicio de teleasistencia se quede las llaves de su vivienda por si se diera el caso y necesitase que la atendieran.

Cruz Roja

La nonagenaria ha utilizado estos años atrás la atención domiciliaria de Cruz Roja, que sí tiene sede en Alcoy, pero no es gratuita. "A mi madre la han dejado sin un derecho, tenemos que volver a pagar ya que no nos podemos exponer a que mi madre se caiga al suelo y no podamos ir a atenderla rápido".

Los usuarios afectados en las comarcas de l'Alcoià-El Comtat superan los 1.000, contabilizando 594 en Alcoy, 198 en Ibi, 90 en Cocentaina, 76 en Muro y Banyeres de Mariola, 61 en Onil o 24 en Castalla, según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La hija de la afectada señala haber mantenido conversaciones con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y Servicios Sociales de Alcoy, que le han asegurado que son conocedores del problema.

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcoy y en concreto, la edil Aranza de Gracia asegura haberse puesto en contacto con conselleria para intentar solucionar el problema. "Entiendo la preocupación porque la teleasistencia es un servicio de los más importantes que da mucha tranquilidad, es útil y necesario" y añade que "queremos que este servicio cumpla y que nos de la tranquilidad que queremos, nosotros miramos por el bienestar de todos los usuarios".

Además, Mónica, hija de la afectada advierte que ha hablado con otros usuarios y "están convencidos" de que Cruz Roja sigue siendo la que lleva el servicio de teleasistencia. "No digo que pongan una base en Alcoy, pero sí al menos una en la comarca", recalca.