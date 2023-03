El semáforo que no llega a Alcoy. Así es la petición que llevan haciendo desde hace años los vecinos de la Asociación Ensanche-Benisaidó y el colegio Horta Major.

La ubicación donde demandan la señalética en cuestión es en el paso de cebra que se encuentra en la vía, enfrente de la farmacia de la calle Escultor Peresejo. El cruce es uno de los puntos de salida del centro educativo Horta Major. La zona registra un tráfico continuo sobre todo entresemana.

La propuesta fue presentada en la pasada edición de los Presupuestos Participativos para el presente ejercicio. El Ayuntamiento de Alcoy la cifró en 18.150 euros y fue una petición viable, pero no fue de las más votadas. Si que lo fueron un cortafuegos y la programación de teatros infantiles y juveniles, en materia de gasto corriente y por otro, la mejora de la accesibilidad de varias vías públicas de la ciudad y la adecuación de las pistas de tenis del polideportivo, en cuestión de inversión.

Los vecinos entienden que el importe para la colocación de la señalética luminosa es asumible para el consistorio y destacan en este sentido que "la seguridad es lo más importante y cuesta entender que se hayan dado de alta otros proyectos".

Con respecto a la instalación de un semáforo en la calle Escultor Peresejo, fuentes municipales aseguran que han puesto una señalética de este tipo en una zona cercana. "Aunque no salga de los presupuestos participativos, tenemos en cuenta estas propuestas para ir mejorando la ciudad".

En este sentido la Asociación de Vecinos Ensanche-Benisaidó pide que el proyecto no se deje olvidado, a la vez que lamentan que "el Ayuntamiento nos comentó que la policía municipal había valorado que no era necesario, pero es una zona escolar y está claro que es necesario que se coloque el semáforo" y añaden que "hay policía hasta la hora que termina el turno, luego no hay nada más".

Reunión

La asociación valora esperar unas semanas ya que está previsto que durante el mes de marzo se lleve a cabo una reunión con el alcalde y algunos concejales en la sede vecinal en la que tienen previsto exponerles de nuevo el tema.

El director del centro educativo Horta Major, David Salinas, también respalda la colocación de la señalética luminosa en la vía que coincide con uno de los puntos de salida del colegio. "Vemos necesario que haya un semáforo, aunque funcionase a tiempo parcial y solo lo hiciese en horario de entrada y salida que es cuando mas trafico suele haber".

Con respecto a la regulación de la seguridad en las inmediaciones del centro, Salinas asegura que "el policía viene uno y a veces no viene o se coloca en puntos distintos". La petición del centro educativo es que el semáforo esté operativo al menos en horario de entrada y salida de los escolares, esto es, a las 9 de la mañana y a las 14 horas. "En ese tramo es donde más tráfico se concentra", sostiene.

En este sentido, fuentes escolares también reclaman que en el caso de que no se lleve a colocar la señalética, sí se refuerce la seguridad. "Cuando hubo un accidente en otro centro educativo reforzaron la seguridad a la salida de los colegios, pero ahora ya se ha vuelto a normalizar".

Los vecinos recuerdan que en la zona se produjo hace menos de año un accidente de tráfico grave en el que se vieron implicados dos conductores que resultaron heridos con policontusiones. De hecho, uno de los implicados tuvo que ser liberado mediante maniobras de excarcelación.