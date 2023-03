El equipo de gobierno socialista de Alcoy ha rechazado este viernes en pleno la elaboración de un plan para elaborar un diagnóstico sobre los motivos que llevan a que la ciudad esté perdiendo habitantes y establecer políticas para tratar de revertir esta situación. La propuesta, presentada por Guanyar Alcoi, ha contado con el respaldo de la mayoría de los grupos de la oposición, pero el voto en contra de los 12 concejales del PSOE ha impedido que salga adelante. El argumento esgrimido para ello es que ya se están aplicando políticas para dar impulso al municipio y se está recuperando población.

El edil de Guanyar Pablo González ha hecho hincapié en su exposición de motivos que Alcoy ha perdido casi 2.000 habitantes en los últimos 25 años y que el índice de envejecimiento es el mayor de la Comunidad Valenciana entre las ciudades de su tamaño, entre otras cuestiones. A su juicio, este plan permitiría conocer al detalle los factores exactos que conducen a esta circunstancia, y se podría establecer "una hoja de ruta" para hacerle frente. El concejal de Podem Aarón Ferrándiz ha mostrado su apoyo a una propuesta que ha considerado "muy acertada", y también Ciudadanos se ha sumado al recordar que la pérdida de habitantes "es una realidad".

Más críticos han sido Compromís y el PP, aunque en sentidos diferentes. El portavoz de la formación valencianista, Màrius Ivorra, ha incidido en aspectos como "la falta de inversiones en transporte" y ha apelado a que "se abra un proceso participativo y se actúe de manera firme y contundente". Por su parte, la edil popular Lirios García ha coincidido en que "la realidad es preocupante", pero ha puesto el foco en que "desde que gobierna Toni Francés hemos perdido 2.457 habitantes", y ha echado en cara a los socialistas cuestiones como la falta de suelo industrial y el empleo de fondos en obras como un carril bici que "no gusta a nadie, ni a comerciantes ni a ciudadanos".

La concejal de Participación Ciudadana, Teresa Sanjuán, ha defendido el rechazo al plan porque "las acciones que pudieran salir de él ya las estamos haciendo", y ha asegurado que, según los datos del Ayuntamiento, a 1 de enero de 2023 había 61.368 empadronados, casi un millar más que un año antes. Por ello, ha señalado que "estamos revirtiendo la situación", y ha echado en cara al PP proyectos fallidos de sus años de gobierno como Serelles y La Rosaleda, porque sus consecuencias aún duran. Conviene matizar, no obstante, que mientras el Ayuntamiento cifraba en más de 60.000 los empadronados hace un año, la cifra oficial fijada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es de 58.960.

Por otra parte, lo que sí ha salido adelante es la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM), en este caso a instancias del equipo de gobierno. Los socialistas han contado con el apoyo de Ciudadanos y el edil no adscrito, mientras que para Podem esta norma interna del Ayuntamiento "llega tarde y no de la mejor forma", criticando aspectos como que no se limiten las tenencias de alcaldía. También el PP ha lamentado que "ni siquiera hemos podido hablar con la concejal" para negociar un documento que, aseguran, "relega a un segundo plano a la oposición", un extremo que ha negado Teresa Sanjuán, que también ha defendido este punto.

Nueva adhesión al Plan Edificant para poder reformar el IES Andreu Sempere

Te puede interesar: Alcoy El IES Andreu Sempere de Alcoy continúa con las concentraciones mientras Ayuntamiento y Conselleria aceleran los pasos

Este viernes ha vuelto a pasar por pleno la reforma del instituto Andreu Sempere. El Ayuntamiento ha tenido que aprobar de nuevo su adhesión al Plan Edificant de la Conselleria de Educación, al comenzar otra vez de cero el proceso para aprobar un nuevo proyecto de ampliación. Posteriormente, el Consistorio deberá pedir la asunción de competencias para sacar de nuevo la licitación, que en su momento quedó desierta. El edil de Educación, Jordi Silvestre, ha confiado en que todo esté de nuevo en marcha el próximo curso.

Por otro lado, se han aprobado una declaración institucional por un Pacto por la Accesibilidad de Alcoy, un texto que ha sido expuesto por un representante de la asociación Avanzar. Asimismo, el equipo de gobierno se ha sumado a una moción presentada de manera conjunta por toda la oposición para acometer diferentes obras de mejora en el colegio público El Romeral, de cuya lectura se ha encargado una representante de las familias de los alumnos. En cambio, no ha podido aprobarse una declaración institucional en favor del Día de la Mujer por el rechazo de Vox, cuyo edil ha cargado contra el texto consensuado por los demás ediles con unas palabras que el alcalde, Toni Francés, ha tachado de "vomitivas".