Ángel Mollá y Xelo Cascant, concejales del equipo de gobierno de Muro elegidos por el PP hace cuatro años, han anunciado este jueves que abandonan el grupo municipal y pasan a ser no adscritos, al tiempo que dejan la militancia en el partido. Además, presentarán su propia candidatura a los comicios municipales del próximo mes de mayo, una agrupación de electores que llevará el nombre de Muro Avança. Pese a ello, ambos se mantendrán en el gobierno municipal y con las mismas competencias que hasta ahora. Tanto Mollá como Cascant gestionan áreas de importancia dentro del Ayuntamiento, como Hacienda, Fiestas y Seguridad en el caso de él y Bienestar Social, Educación y Cultura ella.

Los ediles díscolos han mostrado de esta forma su rechazo frontal a la decisión de la dirección regional del PP de prescindir de ellos, y también del resto del actual grupo municipal, de cara a las próximas elecciones. Según han explicado, la cúpula autonómica de los populares les ha manifestado su intención de imponer a un candidato ajeno al grupo y al trabajo que se ha venido desarrollando en el gobierno municipal desde 2019. Emocionados en algunos momentos de su intervención, Mollá y Cascant han señalado que "no nos merecemos este trato" después de la labor que han realizado, no solo ahora el gobierno sino también durante los 12 años en que ambos fueron concejales en la oposición.

Ambos entraron en la corporación municipal en 2007, aunque la trayectoria de Cascant como militante en el PP es aún mayor, ya que empezó siete años antes. Los dos han recalcado que "no nos han echado, sino que voluntariamente pedimos la baja". "Nos hemos dejado la piel y hemos trabajado día a día", ha defendido Mollá, que fue el candidato popular a la alcaldía en 2019, 2015 y 2011. A su juicio, el partido afrontaba los comicios "con la faena hecha" y en unas "condiciones inmejorables", avalado por su gestión en el gobierno municipal y con una candidatura preparada desde el seno de la agrupación local. "Lo teníamos todo preparado para continuar", ha añadido, pero "la voluntad del partido no coincide" con las aspiraciones de los concejales. "No nos daban opción de repetir, ni de organizar nosotros una renovación interna", solo de "quedarnos para trabajar" desde fuera de la candidatura.

El edil ha admitido que "tal vez estamos pagando el haber escondido las siglas en una coalición de gobierno", o el hecho de no haber reclamado la alcaldía hace dos años. Al respecto, Mollá ha defendido que "no veníamos a ganar la alcaldía, sino a trabajar por Muro", y considera que queda demostrado que lo han hecho porque "hemos llevado concejalías importantes, y es un sacrificio importante". El otrora candidato popular ha mostrado su "decepción", pero también que "tal vez es un buen momento para separarse". También Cascant ha reivindicado que "he dado la cara por el partido en momentos buenos y otros no tanto", y que "hemos sido capaces de llevar un gobierno dejando las siglas de lado", pero la dirección regional "no me ha escuchado".

El actual equipo de gobierno de Muro surgió tras la inesperada investidura como alcalde de Gabriel Tomás, que había sido candidato por EU, con el apoyo de los cuatro ediles el PP y el de Ciudadanos, más el número 2 de la lista de la formación de izquierdas. Esta peculiar coalición impidió que gobernara Compromís, que fue la fuerza más votada aunque con cuatro concejales, los mismos que los populares. Tomás y este otro edil, Kike Pascual, se dieron de baja de inmediato del partido por el que habían sido elegidos, y han permanecido todo el mandato como no adscritos. No obstante, pese a esta aparente divergencia ideológica, la andadura de este equipo de gobierno ha transcurrido sin incidencias; en estos cuatro años no ha trascendido a la opinión pública ningún momento de disensión entre ellos.

Posible dispersión del voto

La presentación de esta nueva candidatura independiente supondrá una previsible dispersión del voto de centro derecha, ya que parece plausible que buena parte del apoyo electoral que el PP tuvo en 2019 se vaya a Muro Avança. No será, además, la única lista de carácter local que habrá en estos comicios, ya que Gabriel Tomás también concurrirá con la suya propia, Xarxa Muro. Con todo, Mollá y Cascant se muestran optimistas ante este escenario y no creen que deba fragmentarse el voto: "Lo decidirá el pueblo", han sentenciado. "Si quieren votar a personas del pueblo que trabajan por el pueblo, nos tendrán a nosotros", han recalcado. De manera más implícita, remarcando el sentido municipalista de su candidatura, han dejado ver que aspiran a ganar la confianza de votantes de un espectro ideológico más amplio.

Las concejales Aida Martínez y Noelia Úbeda se mantendrán por ahora en el grupo municipal del PP "para hacer una transición tranquila después de las elecciones", aunque todo indica que no repetirán, e incluso no se descarta que acaben integrándose en Muro Avança. "Entrar en la lista es cosa de ellas", han señalado Mollá y Cascant. Lo que queda claro, en cualquier caso, es que estas otras dos ediles apoyan a sus hasta ahora compañeros de grupo; de hecho, Martínez incluso lo ha escenificado acudiendo a la rueda de prensa en la que los díscolos han anunciado su baja en el PP. También ha acudido el alcalde, mostrándose de esta forma de acuerdo con la postura de los mencionados concejales.

Sobre la posibilidad de haberse integrado en Xarxa Muro, Mollá y Cascant han defendido que Tomás "ya tiene la lista hecha" y que la decisión definitiva del PP regional de prescindir de ellos no se les comunicó hasta la semana pasada. De todos modos, "estamos abiertos a acuerdos con todas las fuerzas", y "si antes habíamos tenido alguna limitación por las siglas, ahora ya no la tenemos", dejando la puerta abierta a pactar incluso con Compromís o el PSOE. Además, han insistido en que son bastantes los vecinos que les han mostrado su respaldo estos últimos días.