El equipo de gobierno de Alcoy ha salido en defensa del estado de las cuentas municipales ante las críticas lanzadas por el PP local a la liquidación del presupuesto de 2022, presentada esta semana. Los populares aseguran que se ha anunciado un "superávit ficticio", que se sustenta en "ingresos hinchados y gastos ocultos", y consideran que de esta forma se intenta "tapar la precaria situación económica del Ayuntamiento". Los socialistas, por su parte, niegan rotundamente estos extremos, y lamentan que el principal grupo de la oposición "mienta", haciendo además de esa forma daño al trabajo de los técnicos del Consistorio.

La concejal popular Amalia Payá ha hablado estos días directamente de "artificios contables para ocultar el agujero negro del Ayuntamiento", tachando de falsos los datos ofrecidos a comienzos de semana por la edil de Hacienda, Vanessa Moltó, y el alcalde, Toni Francés. Según indicaron, el ejercicio presupuestario de 2022 terminó con un superávit de 5,8 millones de euros y un remanente de tesorería de 1,8 millones. En opinión de Payá, a la vista de estas cifras, "da vergüenza ver un gobierno desesperado, dispuesto a realizar cualquier argucia para tapar su desastrosa gestión".

La edil del PP incide de manera muy especial en el hecho de incluir en los ingresos "partidas extraordinarias cuyo cobro no está asegurado" y, en este sentido, recalca que "el informe de la Intervención municipal subraya que el importe de los saldos pendientes de cobrar se ha multiplicado respecto al año anterior", al pasar de 2,7 a 6,8 millones. Parte de este montante corresponde a los 2,9 millones "que el Ayuntamiento reclama a la Universitat Politècnica de València" por los terrenos que los que se amplió el campus de Alcoy. Payá sostiene que este y otros casos "muy probablemente desemboquen en procesos judiciales cuyo resultado se desconoce".

Al respecto, Moltó considera que los populares están llevando a cabo "un ataque grave a la diligencia de los técnicos", puesto que son ellos, y no el equipo de gobierno, quienes han elaborado la liquidación. "Es un documento que dice cuál ha sido el resultado de presupuesto", recalca. Y lo que señala, agrega la concejal socialista, es que el Ayuntamiento de Alcoy "cumple las normas" y, además, "muestra estabilidad presupuestaria". También rechaza que la ejecución de las cuentas de 2022 se haya quedado en el 18%, como ha asegurado Payá. "Solo las facturas pagadas suponen más de 6 millones, casi la mitad del presupuesto", señala Moltó.

La representante del PP insiste en hablar de "operaciones de maquillaje" y recuerda que, tras la liquidación de 2021, el remanente de tesorería era negativo y ascendía a 2,4 millones de euros, mientras que ahora alcanza los citados 1,8 millones en positivo. Sobre esta cuestión, la concejal de Hacienda apunta que se han percibido ingresos que a priori no se contemplaban, buena parte de ellos procedentes de subvenciones cuya convocatoria no estaba prevista el año pasado. Moltó también se reafirma en acusar al PP de "intentar justificarse después de estar intentando bloquear los presupuestos e impedir que pudiéramos pedir subvenciones", e insiste en que "todo se contabiliza y fiscaliza, no puede haber ingresos inflados".