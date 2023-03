El PSPV-PSOE de Cocentaina presentará una lista totalmente renovada para las próximas elecciones municipales, en la que no estará ninguno de los 17 integrantes de la candidatura que ganó los comicios de 2019. La actual alcaldesa, Mireia Estepa, dejará la primera línea política tras dos mandatos al frente del Ayuntamiento, algo que ella misma ya había anunciado hace tiempo. El aspirante socialista a la alcaldía será Rubén Muñoz Sánchez, el único que se postuló para ello en el proceso realizado a tal efecto el pasado otoño y que contó con un amplio respaldo por parte de la agrupación local.

De 31 años, Rubén Muñoz es licenciado en Derecho, especializado en Derecho del Trabajo, y en la actualidad desempeña labores de asesoría jurídica. Afiliado al PSPV desde los 18 años, hasta ahora no había dado el salto de concurrir en una candidatura. Explica que ha sido "una decisión muy meditada", pero que después de que Mireia Estepa avanzara su intención de no volver a presentarse se animó a "tirar adelante". Afirma que afronta el reto con "muchas ganas e ilusión", con el objetivo de "alcanzar 48 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en Cocentaina". Desde 1979, el PSOE ha ganado todas las elecciones municipales en la localidad, sin excepción. En 2019, el resultado fue de 2.466 votos y ocho concejales.

Lo llamativo, no obstante, no es la elección de un nuevo candidato, al haber manifestado ya Estepa su intención de estar un máximo de ocho años en la alcaldía, sino que no repita en la lista ninguno de los actuales concejales de gobierno, ni tampoco de los demás integrantes de la candidatura de 2019. Sí está de número 3 Marcela Richart, que fue concejal de Cultura y Patrimonio entre 2015 y 2019, pero el resto de nombres son completamente nuevos. Una de las incorporaciones destacables es la de Irene Barrachina, miembro de la Plataforma SOS Casc Antic Cocentaina, que irá de número 5, con lo que su elección como edil resulta más que probable.

Te puede interesar: Alcoy La ejecutiva del PSOE de Cocentaina volverá a proponer a Briet como candidato a la Alcaldía

Rubén Muñoz señala que este cambio "no ha sido algo buscado" de manera expresa, sino que simplemente se pretendía hacer una renovación, sumando al proyecto a jóvenes, aunque combinándolo con "la experiencia" que aportan personas como Marcela Richart. "Seguiremos en la misma línea", en todo caso, afirma el candidato. Además, recalca que existe "plena sintonía con el actual equipo de gobierno", y que se está produciendo "una transición muy normalizada" de cara a que la nueva candidatura vaya asumiendo protagonismo de cara a las elecciones. La lista fue la única que se presentó y obtuvo un apoyo mayoritario por parte de la asamblea local el pasado mes de febrero.

El alcaldable señala que algún miembro del gobierno actual sí habría querido continuar en su proyecto, pero que también ha querido "conformar mi propio equipo". Preguntada Mireia Estepa en torno a esa cuestión por este periódico, la actual primera edil ha declinado pronunciarse. Por otra parte, Muñoz hace hincapié en que es "un orgullo" aspirar a ser el sexto regidor socialista de Cocentaina consecutivo desde 1979. También destaca que supone "un lujo" contar con el apoyo y el asesoramiento de Rafael Briet, alcalde entre 2007 y 2015 y actual subsecretario de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.