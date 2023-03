La ausencia de interventor y tesorero en el Ayuntamiento de Ibi por la jubilación del primero y una baja laboral del segundo ha paralizado la realización de pagos y la concesión de subvenciones municipales, al no poder autorizarse estas operaciones. El más alto funcionario responsable de la gestión económica del Consistorio alcanzó el final de su vida laboral el pasado mes de febrero, y eso prácticamente coincidió con la baja del tesorero. Ninguno de los dos puestos ha sido todavía cubierto, ni siquiera de manera provisional, lo que está comenzando a acarrear problemas, al no haber quien dé el visto bueno a determinadas operaciones financieras.

Así, entre otros aspectos, diferentes asociaciones y colectivos de Ibi han dejado de percibir las anualidades de las subvenciones que tenían concedidas. En este aspecto también influye el hecho de que todavía no se han aprobado los presupuestos de 2023, y que muchas de estas ayudas se rigen por convenios anuales que han llegado a expirar. Esto está provocando falta de liquidez en algunas entidades y, consecuentemente, que tengan problemas para desarrollar su actividad, o que incluso se vean obligadas a suspenderla.

Ejemplo de ello es el Cine Club Layndon, que a mediados de este mes interrumpió la programación semanal que venía desarrollando. La asociación cultural ha denunciado públicamente que al no recibir la subvención "no podemos asumir el coste de los derechos de exhibición de las películas programadas hasta nuevo aviso". Otras entidades cuya actividad se puede ver comprometida son la Protectora de Animales y la Comisión de Fiestas. En este sentido, el grupo municipal del PSOE advierte que incluso peligra la celebración de la fiesta de l'Avís de los Moros y Cristianos, en mayo, si antes no se soluciona el problema.

El portavoz municipal socialista y candidato a la alcaldía para las próximas elecciones, Sergio Carrasco, lamenta que "el Ayuntamiento ha sido incapaz de prever esta circunstancia". El edil carga contra el equipo de gobierno por no haber actuado antes, debido a "la falta de orden, la ausencia de liderazgo y la escasa capacidad" que, asegura, existe. Además, incide en que "en un año han dimitido dos concejales de Recursos Humanos" por el descontrol que hay en esta área, y que "el PP actúa con suma opacidad" al respecto.

Carrasco también hace hincapié en que, siendo ya finales de marzo, todavía no se haya presentado el presupuesto municipal de 2023, pese a que el PP tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, no necesita del consenso con ninguna otra formación. "Ni están, ni se sabe cuándo estarán", critica. Asimismo, "las diferencias en el seno del PP lo agravan todo". Los socialistas afirman que hay posturas enfrentadas dentro del grupo municipal, aunque no han trascendido públicamente, y que eso dificulta el trabajo.

El portavoz socialista expuesto la situación del Ayuntamiento de Ibi este jueves, arropado por la alcaldesa de Xixona y secretaria de Política Municipal del PSOE en la provincia de Alicante, Isabel López, y el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz. La primera ha incidido en que "el problema grave es que no se está atendiendo a los compromiso que tiene el Ayuntamiento con asociaciones y colectivos", recordando que "la jubilación de un interventor no ocurre de un día para otro". Por su parte, Muñoz ha mostrado su "preocupación" por una "parálisis que afecta a la ciudadanía". Al mismo tiempo, por otro lado, ha destacado que la concejal Nuria Pina va en las listas autonómicas socialistas, y que si es escogida diputada "la voz de Ibi se escuchará con fuerza en València".

Interventora accidental la próxima semana

El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, lamenta la situación y califica la coincidencia de la jubilación del interventor y la baja del tesorero como "la tormenta perfecta". No obstante, en declaraciones a este periódico afirma que el próximo lunes el Ayuntamiento contará ya con una interventora accidental, dado que la secretaria municipal es habilitada nacional para ejercer este cargo. "Estamos trabajando y vamos a sacarlo todo adelante", asegura, reiterando que "todo el mundo va a cobrar".

Asimismo, se ha convocado una bolsa de trabajo para cubrir de manera interina el puesto de interventor. Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a mediados de este mes, se cerró este mismo miércoles, por lo que el alcalde confía en que la plaza pueda estar ocupada en cuestión de semanas. Serralta señala que se han presentado seis candidatos a cubrirla. Con todo, el principal grupo de la oposición insiste en criticar la tardanza con la que se ha actuado, y en las consecuencias que esto ha tenido ya por el momento.