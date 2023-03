La sede de campaña que el PP de Alcoy ha abierto en el centro histórico de la ciudad ha provocado el primer choque entre los populares y el PSOE en la carrera hacia las elecciones del próximo mes de mayo. Los socialistas aseguran que el local que el equipo del candidato a la alcaldía del principal partido de la oposición, Carlos Pastor, ha puesto en marcha en la calle Santo Tomás carece de licencia, un extremo que la formación de centroderecha niega de manera rotunda, al tiempo que tacha la afirmación del gobierno municipal como una maniobra sin fundamento para enrarecer la precampaña.

La secretaria de Organización del PSPV-PSOE alcoyano, Teresa Sanjuán, asegura que el PP "no ha solicitado la licencia" correspondiente antes de abrir la sede de campaña, contraponiendo esto a lo que están llevando a cabo los socialistas. Según afirma la también concejal de Participación Ciudadana, llevan seis meses realizando trámites administrativos para poder abrir el local en el que han habilitado sus nuevas dependencias, también en el centro histórico, en la avenida País Valencià. "Cumplimos las normas y hacemos lo que toca", afirma a preguntas de este periódico, añadiendo que los representantes políticos de cualquier sigla "deben dar ejemplo" con el cumplimiento de las normas.

Preguntado por esta cuestión, Carlos Pastor rechaza de forma tajante que la sede se haya abierto sin licencia. "Hemos hecho una comunicación de actividad inocua, que es lo que toca hacer", señala. Además, indica que hay "un proyecto técnico presentado", y que, siguiendo el procedimiento habitual, esperan que en algún momento técnicos municipales acudan a la sede para comprobar que el local cumple con las condiciones que se han notificado por escrito al Ayuntamiento. El candidato atribuye este asunto simplemente a un "juego sucio" en el contexto del inicio de la batalla electoral.

El aspirante del PP a la alcaldía comenta que, pese a las acusaciones de los socialistas, no han recibido ninguna notificación ni otro tipo de comunicación indicándoles que hayan hecho algo mal. El PSOE insiste, por su parte, en que no se ha abierto ningún expediente municipal relativo a la apertura de la sede, algo que desmienten los populares. En todo caso, por el momento no consta que el Ayuntamiento haya llevado a cabo ninguna acción relativa a posibles irregularidades en este asunto.