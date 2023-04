La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado esta semana el proyecto de ejecución de la segunda fase de las obras del museo dedicado a Camilo Sesto, que se ubicará en uno de los tres inmuebles en que se divide actualmente el antiguo asilo de ancianos de El Camí. Esta actuación comprende diferentes trabajos de adecuación interior, así como aspectos básicos para poder utilizarse como la instalación eléctrica y la climatización. En estos momentos se encuentra ya bastante avanzada la primera fase, consistente en la rehabilitación del edificio tal cual.

Tal y como han explicado fuentes municipales, aparte de la instalación de la climatización y la renovación del sistema eléctrico se colocará un ascensor y se pondrán acabados como puertas y ventanas. También se construirán los baños. El presupuesto de licitación asciende a un total de 559.040,93 euros, IVA incluido. Un 60% se financiará a través de fondos europeos, explican las mismas fuentes.

No hay una fecha prevista para el inicio de esta segunda fase de las obras del museo, pero en principio lo más probable es que se ponga en marcha una vez que finalice la primera. No comenzará esta nueva actuación, en todo caso, hasta que la anterior no esté terminada, aclaran desde el Ayuntamiento. La rehabilitación de la estructura del edificio es, de cualquier modo, la tarea que debe realizarse de manera primordial para que el inmueble pueda utilizarse. Hay que recordar, en este sentido, que la finca data de en torno al año 1880 y llevaba bastante tiempo en desuso.

Los trabajos de esta primera fase, adjudicados por 185.691,62 euros, consisten en la consolidación del edificio y la estabilización de elementos estructurales, junto con la resolución de los problemas de salubridad en la cubierta y la mejora de la accesibilidad. Asimismo, se incluirá una mejora aportada por la empresa adjudicataria, consistente en la reparación de las vigas del faldón de la cubierta en el patio.

Las tres fincas en que se encuentra en la actualidad dividido el antiguo asilo de ancianos, correspondientes a los números 40, 42 y 44 de El Camí, se destinarán a instalaciones culturales. Así, mientras que el museo de Camilo Sesto se ubicará en este último edificio, en el 40 irá la pinacoteca municipal, en la que se expondrán obras de autores alcoyanos de finales del siglo XIX y el siglo XX. El expediente de contratación del proyecto se ha aprobado también esta semana. El 42 lo ocupa la sala de exposiciones La Capella de l'Antic Asil.

El museo contará con un gran fondo documental relacionado con la vida y la trayectoria de Camilo Sesto. Entre las últimas incorporaciones destacan las copias que se realizarán de la colección fotográfica de Juan Santiso, tras el acuerdo al que se llegó hace unos meses con la Fundación Pablo Iglesias, propietaria de las imágenes, o todo el material que ha donado al Ayuntamiento la familia del locutor de radio Pepito Sanz, que fue amigo personal del artista y cuya producción contribuyó de forma notable a divulgar.

Asimismo, el museo de Camilo Sesto formará parte de la ruta por los espacios de Alcoy vinculados de una u otra forma a la vida del célebre cantante y compositor, que el Ayuntamiento prevé poner en marcha en un futuro. Otro de estos espacios es el cementerio municipal de Sant Antoni Abat, donde reposan los restos del artista y donde se levantará un mausoleo en su memoria. La familia de Camilo Sesto, como publicó este periódico, tiene intención de comenzar las obras en breve.