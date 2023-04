El Ayuntamiento de Alcoy y el instituto Andreu Sempere están estudiando ya dónde reubicar a los alumnos de Bachillerato mientras se lleven a cabo las obras de reforma del centro. Así lo han indicado este miércoles el concejal de Educación, Jordi Silvestre, y el director del centro educativo, Jesús Martínez, quienes confían en que se aceleren al máximo posible los trámites necesarios para que los trabajos puedan arrancar. La idea es que comiencen este mismo año, aunque es poco probable que lo hagan antes de que comience el próximo curso.

Silvestre y Martínez han exhibido buena sintonía y colaboración, en un acto público que han compartido, de cara a facilitar que el proyecto de reforma del IES Andreu Sempere salga adelante cuanto antes, tras más de un año de parálisis, y después de que la comunidad educativa llegara a plantarse por esta situación. Como ya publicó este periódico, el pleno aceptó a principios de este mes la cesión provisional de competencias de la Conselleria de Educación al Ayuntamiento, y se espera que en un breve plazo se otorgue la delegación definitiva, para que puedan iniciarse las obras con cargo al Plan Edificant. Mientras tanto, se empezará a adaptar el proyecto para incluir en él las mejoras necesarias.

El edil ha señalado que "hay unas enmiendas que se deben corregir", de forma que la actuación contemple también la reforma del gimnasio y las pistas, aspectos que no se incluían en el primer proyecto y que el centro académico reivindicaba. Según Silvestre, se intentará que el nuevo documento sea redactado por la misma persona que elaboró el primero, para que el conjunto de la actuación resulte más uniforme y lo que se añada ahora quede integrado. Por su parte, el director no oculta su anhelo de que la obra pudiera comenzar durante el verano, para perjudicar lo menos posible a la actividad docente, aunque el concejal se muestra más escéptico. No obstante, espera que comience ya este mismo año.

También es previsible que, al tener los trabajos una mayor envergadura de la contemplada inicialmente, su duración también sea más larga, aunque no se han manejado posibles plazos aún. En cualquier caso, el concejal y el director han recalcado que siguen buscando una ubicación para los alumnos de Bachillerato durante las obras, que cause el perjuicio mínimo a los escolares y a los profesores. Los cursos de ESO se reubicarán en las aulas de la Escuela Oficial de Idiomas, como estaba previsto desde un principio.

Acerca de la posibilidad de que se produjera un cambio de gobierno en la Generalitat tras las próximas elecciones, Silvestre ha insistido en que "la idea es que la delegación definitiva de competencias esté antes" de los comicios, y que "haya un compromiso de la administración" para hacer el centro, al margen de las siglas políticas que haya tanto en el Consell como en el Ayuntamiento. De hecho, incluso ha recordado, de forma implícita y con un apunte de ironía, que es muy probable que él deje de ser concejal el próximo junio, y que eso no afectará al desarrollo del proyecto.