La manifestación por el Primero de Mayo ha logrado reunir a un millar de personas en Alcoy. La secretaria comarcal de Acción Sindical de UGT en la Montaña-Vinalopó-Vega Baja, Leticia Pascual, ha señalado que las organizaciones salen de nuevo a la calles "para reivindicar una subida de salarios, una bajada de precios y un reparto de los beneficios. En definitiva, para luchar por nuestros derechos y conseguir más y mejores condiciones".

Por su parte, el secretario general de CC OO en las comarcas centrales, Raül Alcocel, ha denunciado que los trabajadores "no están viendo la recuperación por ningún sitio, porque cada vez les cuesta más llegar a final de mes" y ha instado a organizarse "porque lo que no peleemos nosotros, no nos lo dará nadie".

La manifestación ha salido desde la sede de los sindicatos en la Alameda, hasta llegar a la plaza de España, donde se han leído los manifiestos.