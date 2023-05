El carril bici urbano que el Ayuntamiento de Alcoy está construyendo a lo largo de la antigua travesía de la N-340 tendrá continuidad a lo largo de todo su recorrido y, en consecuencia, contará con su propio espacio en los puentes de San Roque y la Petxina. El concejal de Obras y Movilidad, Jordi Martínez, ha explicado este jueves que el equipo de gobierno tiene ya contempladas dos posibles "soluciones" al paso del itinerario ciclista por estos puntos. De esta forma, negaba que el trazado vaya a verse interrumpido y las bicicletas tengan que compartir espacio con el tráfico motorizado, o que vayan a reducirse los carriles para esos vehículos.

El edil salía también así al paso de las críticas realizadas esta misma semana por el grupo municipal del PP, que acusó al gobierno socialista de no tener un plan claro para solucionar el paso del carril bici por los puentes, al tiempo que volvía a cuestionar duramente la utilidad y la viabilidad de este proyecto. Según Martínez, la alternativa que se baraja como más probable de cara a dar continuidad al itinerario ciclista en los puentes es la de mantener en ellos el mismo esquema que en la Alameda y la avenida Juan Gil-Albert, pero adaptado al ancho de la calzada. Es decir, una plataforma reservada de doble sentido para bicicletas y otros vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos, a la derecha de la vía en dirección norte, y dos carriles para el tráfico rodado. Para eso, no obstante, será necesario realizar alguna intervención en los puentes.

En concreto, se eliminarían los actuales pretiles de hormigón que separan la calzada de las aceras, y el ancho de estas se reduciría ligeramente, dejándolo en 1,80 metros. Ese pequeño espacio ganado, de apenas 25 centímetros a ambos lados, más los 80 centímetros que se liberarían al eliminar los dos pretiles, permitiría habilitar el carril bici junto a la calzada. El asfalto y la acera se delimitaría a través de elementos menos voluminosos. Esta es la principal opción que se contempla, aunque hay otra más: dejar las calzadas y las aceras como están ahora, y que el carril bici mantuviera su espacio reservado para ir en dirección sur, pero que en dirección norte las bicicletas fueran por el asfalto, siguiendo el sentido de la circulación. No obstante, es bastante más probable que el Ayuntamiento se decante por la primera opción, tal y como ha señalado el concejal.

Esta iniciativa, con todo, está pendiente de que se redacte el correspondiente proyecto, se apruebe, se licite y se adjudique; además, al estar protegidos los puentes, la Conselleria de Cultura debe dar el visto bueno a la actuación. El edil de Obras no cree que esto último suponga un contratiempo, dado que los pretiles de hormigón que se prevé eliminar tienen apenas 30 años, es decir, no son elementos originales, e incluso suponen un punto de ruptura con la estética de estas infraestructuras. Martínez justifica que en el proyecto global del carril bici no se incluyeran los puentes porque esa protección hubiera acarreado más burocracia y tiempo, "y los plazos de los proyectos subvencionados con fondos europeos son muy cortos", por lo que el Ayuntamiento se podría haber quedado sin esas ayudas. "No podíamos exponernos a perder los proyectos", ha recalcado.

Te puede interesar: Alcoy Alcoy proyecta un carril bici y más espacio para el peatón tras la cesión de la N-340

El concejal también ha negado, por otra parte, que las obras del carril bici hayan provocado un menor uso del transporte público, particularmente en la Alameda. Según ha indicado, en marzo utilizaron el autobús urbano 175.000 pasajeros y en abril 134.000, frente a 140.000 y 113.000, respectivamente, de los mismos meses del año anterior. Al mismo tiempo, sobre una crítica realizada por las Asociaciones de Vecinos de Alcoy argumentando que no habían tenido una participación real en el proceso para crear el carril bici, ha defendido que se han mantenido varias reuniones, y que no se ha presentado ninguna alegación al proyecto.

El carril bici unirá el centro histórico con el polígono Cotes Baixes, a través del eje de la antigua travesía de la N-340. El tramo inicial de la Alameda, entre el puente de San Roque y la Rosaleda, se encuentra ya prácticamente terminado y se espera que entre en servicio la próxima semana. Ahora mismo están comenzando los trabajos en la avenida Juan Gil-Albert.