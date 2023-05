El Ayuntamiento de Alcoy y la Generalitat han renovado el convenio para la construcción del Centro de Turismo de Interior (CdTI) en la ciudad, dentro del complejo del parque científico y tecnológico de la manzana de Rodes. El pleno del Consell tomó el pasado viernes la decisión de autorizar la suscripción del convenio singular de 2023 para el desarrollo de esta instalación, siguiendo lo estipulado en el acuerdo marco que se firmó en 2019. Según este otro documento, cada año se debe ir realizando un nuevo acuerdo específico para ese ejercicio, en el que además se debe fijar la cantidad que se presupuesta para la anualidad.

Este ejercicio, tal y como señalan fuentes de la Generalitat y corroboran desde el Ayuntamiento, el gobierno autonómico destinará 1,4 millones de euros a la ejecución de este proyecto, que incluye no solo la construcción del edificio sino también su equipamiento. El Consistorio se compromete, por su parte, a realizar las inversiones necesarias. No obstante, desde la institución municipal recuerdan que la consignación de 1,4 millones no quiere decir que se vaya a destinar finalmente esa cantidad, ni obliga a gastarla por entero.

Así, por ejemplo, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero, en 2022 se consignaron 1,2 millones, pero tan solo se gastaron más de 100.000. Los restantes 1,1 millones, sin embargo, no se pierden, sino que se guardan para el ejercicio siguiente. De esta forma, de los 1,4 millones de euros fijados para 2023, tan solo 300.000 serían "nuevos". Fuentes municipales insisten en que esta es la fórmula que se recoge en el convenio marco de 2019, y que eso evita que puedan perderse fondos. Además, recalcan que el 100% del coste del proyecto, cuyo montante asciende a 2,1 millones, corre a cuenta del Consell.

El CdTI de Alcoy se ubicará en un extremo del complejo de Rodes, con entrada por el número 5 de la calle Agres. Está previsto que las obras culminen en 2024. Será el único Centro de Turismo de Interior en la provincia de Alicante, teniendo bajo su competencia varias comarcas, aunque su área de influencia abarcará también el sur de la de Valencia. El objetivo es potenciar la difusión de los atractivos de estas comarcas y el desarrollo de actividades de formación, tanto genéricas como específicamente adaptadas a las características del territorio, y campañas de promoción, entre otras.