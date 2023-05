De Alcoy a Senegal. Así es el salto que va a dar el docente del colegio San Roque de Alcoy Paco Pascual. Bajo iniciativa propia, el profesor se embarcará en el mes de julio en una nueva aventura.

Pascual comenzará un proyecto humanitario de cooperación internacional. La iniciativa consiste en implantar la metodología de aprendizaje - servicio en la ciudad de Saint Louis en Senegal. La propuesta se la realiza la Universidad de La Laguna a raíz de una conferencia que dio para formar a otros compañeros de profesión.

"Al principio recibo la propuesta como algo imposible, pero lo hablo con mi familia y veo que es una gran oportunidad", sostiene el profesor.

En Saint Louis hay 46 centros educativos, según explica Pascual. La intención es comenzar en el colegio elemental de hydrobase e ir poco a poco implantando el método en el resto de centros.

El primer viaje lo hará el próximo mes de julio, en concreto del 9 al 18. La primera toma de contacto con el país africano será para formar a la inspección educativa, profesorado universitario y de primaria, movimientos de barrio y ampas.

Recogida de plásticos

El proyecto que tiene en mente realizar con los alumnos es recoger plásticos en las zonas de costa a partir de unos rastrillos que diseñarán los propios niños.

Con ello, se reutilizará el plástico para realizar asignaturas de matemáticas, por ejemplo. Esta parte está prevista que empiece el curso que viene, en el mes de octubre con la segunda visita a Senegal. "Primero haremos esta experiencia y veremos si se puede trasladar al resto de centros", explica.

Con respecto a extrapolar los proyectos de aprendizaje - servicio que ha llevado a cabo en Alcoy, Pascual asegura que no es posible. "Allí hay una cultura distinta, hay profesores que aún pegan a los niños. Tenemos que trasladar la metodología y adaptarnos al tipo de alumnado".

En este sentido el docente prevé que "hay que tener un buen nivel de reacción por si lo que quiero trasladar igual no funciona. En un principio el sentido común y el corazón me dicen que no va a fallar, que vamos a acertar".

El objetivo más ambicioso del proyecto reside en intentar que la ley educativa estatal ponga la metodología del aprendizaje - servicio como obligatoria. No obstante esta fase corresponde a la tercera etapa de la iniciativa.