El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha anulado una condena a la Conselleria de Sanidad por un caso de presunto mobbing en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy tras descartar que existiera una situación de acoso hacia el trabajador que puso la denuncia, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo anula una condena dictada por el juzgado de lo Social 6 de Alicante que obligaba a Sanidad a indemnizar con 10.000 euros al denunciante por no haber articulado el protocolo que le marcaba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto se produjo el caso. Sin embargo, la Sala de lo Social de este tribunal entiende que no hubo una situación de acoso y que en las fechas en las que se supone que debería haber actuado la Administración todavía no se había presentado denuncia alguna. La resolución cuenta con el voto particular de una magistrada que entiende que sí hubo una conducta negligente por parte de Sanidad. El fallo no es firme y contra él cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

