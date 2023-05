El PP ha denunciado este viernes que esta ha sido "una legislatura en blanco" del Consell en Alcoy, en la que el gobierno autonómico ha acumulado con la ciudad "una deuda millonaria", según ha asegurado el diputado popular en las Cortes Fernando Pastor. El parlamentario ha tachado estos últimos cuatro años de "una campaña continua", al señalar que "se han prometido proyectos que se han consignado en los presupuestos y luego no se han cumplido". El montante de todo ello, ha aseverado, asciende a 45 millones de euros.

Pastor ha señalado que casi la mitad de ese importe, 21 millones, corresponde a la ampliación del Hospital Virgen de los Lirios y a la reforma del centro de salud La Bassa, presupuestados en 13 y 8 millones, respectivamente. "Se han ejecutado 0 euros", ha afirmado. Lo mismo, ha añadido el diputado, ha ocurrido con la reforma de los institutos Andreu Sempere, Pare Vitòria y Cotes Baixes, unas obras valoradas en conjunto en 16,4 millones. Asimismo, ha apuntado que otra instalación en una situación similar es el Teatro Principal, "cerrado y sin una programación estable porque necesita una intervención".

El diputado se ha referido también a las actuaciones anunciadas en vivienda o a la construcción del Centro de Turismo Interior y el Parque Rural de Emergencias, el cual "ni siquiera ha sido licitado". A todo esto, ha agregado Pastor, habría que añadir otras obras que no han de realizarse estrictamente en la ciudad, pero que sí la beneficiarán, como la transformación en autovía de la carretera CV-60, que permite la comunicación de la comarca con Gandia.

Pastor argumenta que "hemos presentado varias proposiciones no de ley y muchas enmiendas a los presupuestos, y nunca nos han aprobado ninguna". También se ha referido a los retrasos que han sufrido algunos proyectos como la reforma del instituto Andreu Sempere, que ha tenido que empezar de cero otra vez tras una licitación fallida, alegando que eso puede justificar que un proyecto no salga adelante, "pero no que no se invierta tampoco en otros 11". Asimismo, en relación a la construcción del Centro de Turismo Interior, para el que se está rehabilitando un ala concreta del futuro parque de Rodes, el diputado ha señalado que "al final, nadie sabe qué va en Rodes", criticando que no se ha anunciado ninguna actuación concreta para este o el resto de proyectos que van en esa manzana.