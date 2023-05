El alcalde de Alcoy y aspirante a la reelección por el PSOE, Toni Francés, ha vuelto a apelar este viernes al liderazgo de la ciudad en su entorno, tanto en el ámbito económico como social y cultural, como forma de pedir el apoyo de la ciudadanía de este domingo. El aspirante socialista ha reiterado su llamada al voto insistiendo en la necesidad de hacer que Alcoy "continúe progresando y siendo la ciudad líder y de oportunidades" que, según ha defendido, ha venido siendo en los últimos cuatro años.

La candidatura del PSOE ha cerrado la campaña electoral de la misma forma poco convencional como la empezó; si hace dos semanas, en vez de realizar su primera acción nada más pasar la medianoche del arranque y esperó hasta la mañana siguiente, en esta ocasión tampoco ha apurado los tiempos y ha cerrado la llamada a las urnas también por la mañana. El lugar escogido, además, ha sido el mismo, el Espai Àgora, de nuevo con la presencia de todos los integrantes de la lista y otra vez con la presentación de un vídeo, en el que no faltan las referencias, tanto explícitas como sutiles, a la llamada al respaldo ciudadano.

Francés ha señalado que esta campaña ha sido "muy intensa" y que en ella "hemos podido presentar todos los proyectos que tenemos para el futuro de Alcoy". El alcaldable ha aseverado que los socialistas concurren a los comicios de este domingo con "un proyecto sólido, realista, muy ambicioso", cuyo objetivo es "que Alcoy continúe progresando", ha reiterado. A su juicio, "no solo tenemos el mejor equipo, sino que somos los que tenemos el único proyecto". En este sentido, ha aludido directamente al PP, que, según ha dicho, "no sabemos en este momento qué quiere hacer, solo qué no le gusta".

El aspirante ha insistido en que los populares han sido "incapaces de presentar su proyecto de ciudad, de explicar a la ciudadanía qué quieren hacer". Francés ha afirmado que "hay dos modelos", y que el suyo es la única "posibilidad de gobierno con garantías". También ha recalcado que "lo importante es la participación" y que el domingo "los alcoyanos salgan masivamente a votar para tener un gobierno sólido", apelando en este sentido a la búsqueda de la mayoría absoluta, uno de los principales objetivos de los socialistas de cara a estas elecciones.