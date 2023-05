Llueve sobre mojado en las instalaciones municipales de Alcoy. El centro cultural Mario Silvestre, el polideportivo, el centro de mayores de la zona alta, las oficinas municipales de la calle mayor, la biblioteca de la Uixola o la escoleta de Batoi son algunas de las dependencias afectadas por las goteras y las humedades.

Los episodios de lluvia que se han ido produciendo estos últimos días han pasado factura a varias instalaciones municipales. La aparición de goteras y humedades se han acentuado, desde CC. OO denuncian que es una situación que lleva produciendo en los últimos años de forma continua y que cada vez va a más.

Una de las representantes de CC. OO Rosa Navarro denuncia que "es una situación que se repite de forma continuada. En algunas se ha hecho alguna reparación pero no funcionan y el motivo no sabemos por que, el problema es que no se está haciendo un buen mantenimiento de las instalaciones" y añade que "no tenemos la sensación de que se tomen en serio estos problemas".

En el caso del centro cultural Mario Silvestre las humedades afectan hasta a cuatro dependencias, mientras que los cubos ya se han convertido en un elemento más de decoración los días de lluvia.

Las trabajadoras municipales aseguran que desde que está el Ivam Cada en la ciudad este centro "está abandonado". Este miércoles hay una exposición en una de las salas con más goteras y humedades. Se expondrán unos cuadros de hasta 20.000 euros. "Se van a poner en un sitio que está como está", indican.

"Para las exposiciones si llueve de noche no se tiene la precaución de quitar los cuadros y se pueden deteriorar, al igual que las paredes, el suelo...".

El cuadro de luces de este edificio municipal está tapado con una bolsa de basura a modo de cortina porque tiene arriba una humedad de la que cuando llueve caen las goteras. "Si truena se apaga", aseguran.

En el polideportivo han optado por colocar unas lonas de gran tamaño en el techo para que las gotas se queden retenidas y así no se deteriore la pista.

El sindicato critica también que "las brigadas de obras estan bajo mínimos porque con todo lo que tienen en la calle les tienen ocupados y les limitan a la hora de trabajar en las instalaciones municipales. No quedan obreros casi y hay solo tres electricistas".

Desde el Ayuntamiento les indican a los trabajadores que está todo presupuestado pero los arreglos no parecen llegar.